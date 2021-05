Nya Vattentornet 2. Bild: Wihlborgs

Wihlborgs hyr ut till Regin som öppnar innovationscenter på Ideon i Lund

Uthyrning Regin, ett svenskt bolag som utvecklar smarta och automatiserade lösningar för att spara energi i fastigheter, flyttar sin forsknings- och utvecklingsverksamhet från Landskrona till Lund. Bolaget har tecknat avtal med Wihlborgs om 820 kvadratmeter i Ideon Science Park.

Regin flyttar in i kontorshuset Node (Nya Vattentornet 2) i östra delen av Ideon. Här blir man närmsta granne med bolag som Sigma Connectivity, Schneider Electric och Storytel. I intilliggande byggnader finns dessutom Ericsson, Sony och Cellavision.



– FoU har alltid varit kärnan i Regins strategi. Regin genomför nu stora investeringar för framtida tillväxt och flytten till Lund och Ideon är en viktig milstolpe, säger Fredrik Wiking, vd och koncernchef på AB Regin.



– Regin är ett teknikdrivet bolag som passar bra in på Ideon. Jag är övertygad om att de kommer att ha stor nytta av närheten till kompetens och andra teknikbolag, vilket ger möjlighet till både erfarenhetsutbyte och nya affärer, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



Reginkoncernen har verksamhet i Europa och Asien. I Sverige är Regin representerade på fem orter och flyttar in i de nya lokalerna i Lund i början av juni 2021.

