Slagthuset i Malmö. Bild: Alexander Olivera

Wihlborgs hyr ut till Mindpark och Softhouse

Uthyrning Wihlborgs har tecknat avtal med två nya hyresgäster om totalt 2 400 kvadratmeter i Slagthuset i Malmö.

Annons

Coworkingföretaget Mindpark flyttar in på 1 300 kvadratmeter i de tre nedersta planen i högdelen där de tillsammans med Internetstiftelsens koncept Goto 10 ska driva coworking, reception, konferens, café och event. Mindpark utsågs nyligen till Nordens bästa coworkingaktör. I dagarna inleds ombyggnationen som skapar en helt ny reception, moderna kreativa arbetsplatser och mötesrum. Öppning planeras till mitten av augusti.

– Mindpark finns i vår fastighet Hermes 10 i Helsingborg och det är förstås väldigt glädjande att vi kan utveckla relationen med dem. Jag är också glad över att vi kan ge Slagthuset en rejäl vitamininjektion med utvecklingen av nya, kreativa miljöer och en rad nya, dynamiska företag i huset. Detta är också en fin pusselbit i Nyhamnens utveckling, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Slagthuset ligger i ett expansivt område och det ska bli spännande att få vara en del av den utvecklingen tillsammans med Wihlborgs och Internetstiftelsen. I dagsläget finns Mindpark i Helsingborg, Lund, Malmö Hyllie och snart alltså även i Malmö city. Då Skåne är en tajt region där det sker mycket utbyte och affärer mellan dessa tre städer skapar detta en unik möjlighet för våra coworkers att ha ett hem i varje stad, säger Sanna Kahlström, delägare i Mindpark och ansvarig för företagets expansion.



Även techbolaget Softhouse har tecknat hyresavtal i Slagthuset. Den 1 augusti 2020 flyttar företagets Malmökontor in på 1 100 kvadratmeter. Softhouse sysslar med mjukvaru­utveckling och har totalt 200 anställda fördelade på sju kontor.

– Softhouse har just avslutat ett rekordår och planerar att växa vidare framöver. I Slagthuset får vi större, modernare lokaler som är optimerade för teamarbete och kunskapsdelning. Ett stort antal av våra kunder använder idag Softhouse som lösningsleverantör där vi oftast levererar från våra egna lokaler. Dessutom skapar samlokaliseringen i Slagthuset med parter som Mindpark och Goto 10 ett helt ekosystem som vi tror kommer att gagna alla som sitter i lokalerna, säger Roland Ferngård, vd för Softhouse Consulting Öresund AB.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen