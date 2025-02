Magasinet i Nyhamnen från sjösidan. Bild: Felix Gerlach, Wihlborgs

Wihlborgs hyr ut till Advania i Nyhamnen

Uthyrning Techbolaget Advania Sverige samlokaliserar två Malmökontor till Magasinet, Hamnen 22:188, i Nyhamnen. Lokalen är ett renoverat sädesmagasin i den framväxande stadsdelen. Inflyttning sker i september 2025 och avtalet omfattar 1 900 kvadratmeter och fem år.

Byggnaden Magasinet, från 1951, är en av hamnområdets mest karakteristiska byggnader, med sin speciella trapputformning mot sjösidan som en gång i tiden underlättade avlastningen från ankommande fartyg. När Wihlborgs tog sig an fastigheten 2012 och blåste nytt liv i byggnaden fick denna utformning ny funktion i form av balkonger.

– På Wihlborgs sätter vi en ära i att förvalta och förädla historiska byggnader och förse dem med nytt liv tillsammans med spännande hyresgäster. Vi är glada att Advania valt oss nu när de samlokaliserar och ser fram emot fortsatt samarbete. I Magasinet får Advanias medarbetare en fin miljö, gångavstånd till Malmö C och blir en del av Nyhamnens nya historia. En historia som bara har börjat, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



Advania är ett IT-tjänsteföretag med cirka 1 700 anställda.

– Vår flytt till Magasinet i Nyhamnen är ett naturligt steg i Advanias utveckling. Genom att samla våra medarbetare under ett tak skapar vi en ännu bättre samarbetsmiljö, samtidigt som vi får en modern och inspirerande arbetsplats i en framväxande stadsdel. Det ger oss bästa möjliga förutsättningar att fortsätta leverera innovativa IT-lösningar till våra kunder, säger Tomas Wanselius, vd Advania Sverige.

