Wihlborgs hyr ut i Prisma

Uthyrning Atkins, rådgivare inom samhällsutveckling och trafik, har tecknat avtal om 730 kvadratmeter i Wihlborgs nybyggda kontorshus Prisma i Helsingborg. Nyligen har också Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (WSA) skrivit kontrakt på 420 kvadratmeter.

Prisma är det första kontorshuset som färdigställs i den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg och byggnadens spektakulära arkitektur gör att den blir Helsingborgs nya landmärke.



Assistansbolaget Försäkring Sverige och techhubben Hetch har flyttat in under december. Hetch tecknade tidigt avtal om 2 000 kvadratmeter i Prisma och har nu också beslutat att utnyttjat sin option på ytterligare 1 700 kvadratmeter. Utöver community och arbetsplatser för techbolag kommer Hetch att driva välkomstservice, coworking och meeting point för hela huset. I januari får de sällskap av KPMG och EY. Atkins och WSA flyttar in till sommaren.

– Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför känns det väldigt roligt att vi nu kan skapa en ny, modern arbetsplats på ett av de mest spännande lägena i centrala Helsingborg. Närheten till Helsingborgs central ger också ett riktigt bra pendlingsläge, säger Johannes Erlandsson, vd på Atkins Sverige.

– Vi valde Prisma för vi gillar att ligga i framkant. Oceanhamnen och speciellt Prisma känns som helt rätt steg för oss inför framtiden, både geografiskt, affärsmässigt och miljömässigt. Vi ser fram emot att nätverka med Prismas övriga spännande hyresgäster och det betyder mycket för oss att huset är miljöcertifierat, säger Petra Loodberg, advokat och delägare på WSA.

– Detta bekräftar vår övertygelse om att kontorets utformning och placering är en viktig faktor för många företag när det gäller att attrahera den bästa kompetensen. Med Prisma kan vi hjälpa några av de mest spännande bolagen i Helsingborg att skapa riktigt attraktiva och inspirerande miljöer för sina medarbetare, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

