Ulrika Hallengren. Bild: Peter Westrup

Wihlborgs: Hög aktivitet skapar nya möjligheter

Bolag Wihlborgs redovisar miljardresultat för halvåret.

Halvårssiffrorna:

• Hyresintäkterna uppgick till 1 477 Mkr (1 548).

• Driftsöverskottet uppgick till 1 046 Mkr (1 125).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 859 Mkr (934).

• Periodens resultat uppgick till 1 007 Mkr (708), motsvarande ett resultat per aktie om 6,55 kr (4,61).



– Vi ser en hög aktivitet bland befintliga, nya och potentiella hyresgäster. Den ekonomiska återhämtningen och framtidstron har under våren tagit fart i vår region. Effekterna av detta märks tydligt i vår nyuthyrning som under kvartalet ligger på en historiskt hög nivå. Vi kan nu summera halvåret med en positiv nettouthyrning om 45 Mkr, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



– Arbetet med att utveckla och förbättra innehåll och kvalitet i vår fastighetsportfölj fortsätter. Mot bakgrund av tecknade avtal väntar vi oss därför att vakanserna sjunker under kommande kvartal med störst genomslag under 2022.



– Hållbarhet är ett område som har högsta prioritet för många fastighetsbolag och det gäller självklart även Wihlborgs. Certifieringar är viktiga inte minst för att dokumentera och mäta på ett transparent sätt. Samtidigt finns det mycket vi rent konkret kan göra varje dag för att göra skillnad på riktigt. CO2-påverkan inom scope 3 är och kommer att vara branschens största utmaning under lång tid. Därför lägger vi nu extra energi på att minska användningen av material och på att använda rätt material. Med vårt projekt Kvartetten är vi en bit på väg och här planerar vi för en NollCO2-certifiering av hela kvarteret.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen