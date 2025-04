Ejby Industrivej 41 i Glostrup i västra Köpenhamn. Bild: Wihlborgs

Wihlborgs gör massiv uthyrning i Köpenhamn

Uthyrning Wihlborgs har tecknat avtal med den danska entreprenörskoncernen Per Aarslef A/S om 24 000 kvadratmeter på Ejby Industrivej 41 i västra Köpenhamn. Parallellt driver Wihlborgs den omfattande fastigheten som ett lovande utvecklingsprojekt.

Ejby Industrivej 41 i Glostrup i västra Köpenhamn omfattar 50 000 kvadratmeter och hyrdes fram till 2021 av Danske Bank. Fastigheten består av tre huskroppar med stora tillhörande markytor. Det ena huset hyrs (2023-2026) av Bygningsstyrelsen som använder lokalerna för Rigspolitiet (den federala polismyndigheten).



Per Aarsleff A/S har nu tecknat ett 15-årigt avtal gällande en av de befintliga byggnaderna på 24 000 kvadratmeter. Byggnaden genomgår inför tillträdet i februari 2026 en större renovering för att anpassas efter det som kommer att bli Aarsleffs kontor i Köpenhamn. Resultatet kommer att bli ett toppmodernt kontor med ett tolv meter högt atrium i mitten.



Aarsleff är en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Aarhus. Bolaget är specialiserat på komplexa infrastruktur-, bygg- och byggprojekt och erbjuder lösningar för både den offentliga och den privata sektorn.



Ejby Industrivej 41 har direkt access till ringvägen och övriga motorvägsnätet. Kommunikationsläget kommer förbättras ytterligare när snabbspårvägen Letbanen öppnar en ny station precis intill under 2025.

– Det är glädjande och en viktig milstolpe att få in Aarsleff som hyresgäst på Ejby Industrivej, och bekräftar att vår strategi att utveckla fastigheten i etapper är den rätta. Avtalet visar också att fastighetens läge, kvaliteter och utvecklingspotential matchar kraven från framstående danska företag, säger Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S.



– Ejby Industrivej har med sin placering och utformning stor potential. Vi kan både möta den ökade efterfrågan på större kontorslokaler med goda förbindelser och närhet till Köpenhamn – och samtidigt arbeta långsiktigt med att utveckla fastigheten ytterligare för att erbjuda marknaden olika typer av lokaler, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

