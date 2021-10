Ulrika Hallengren. Bild: Peter Westrup

Wihlborgs förvaltningsresultat lägre än i fjol

Bolag I Wihlborgs delårsrapport för januari och september är förvaltningsresultatet lägre än för motsvarande period 2020. Samtidigt ser de en fortsatt återhämtning på kontorsmarknaden.

Nyckeltal från Wihlborgs, januari till september 2021:

Hyresintäkterna uppgick till 2 290 miljoner kronor (2 323), varav 64 miljoner kronor utgör en engångsersättning.

Driftsöverskottet uppgick till 1 658 miljoner kronor (1 699).

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 372 miljoner kronor(1 411).

Periodens resultat uppgick till 1 680 miljoner kronor (1 528), motsvarande ett resultat per aktie om 10,93 kr (9,94).



Kommentarer från Ulrika Hallengren, vd Wilhborgs:

– De många och goda uthyrningarna ger en positiv nettouthyrning även detta kvartal. Samlat för perioden uppgår denna till 48 miljoner kronor. Vårt goda resultat, stärkt av engångsersättningar, ger oss även en historiskt stark balansräkning. Vi kan konstatera att Wihlborgs affärsmodell stått sig väl under de särskilda omständigheter som rått de senaste 18 månaderna, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



– Tre av våra fyra största förhyrningar under kvartalet är till offentliga hyresgäster, som bidrar till stabilitet och kontinuitet. Intresset för nordöstra Lund, där akademi och företagande möts och där Wihlborgs har en stark position, är stort. Detta är två goda exempel som stärker vår övertygelse om att vi gör rätt saker på rätt plats.



– På Wihlborgs arbetar vi systematiskt med att minska våra fastigheters påverkan på människor och miljö. Den nya EU-taxonomin bidrar till att tydliggöra vad som kan sägas vara en hållbar fastighetsförvaltning, men premierar nybyggnation framför bibehållande och utveckling av befintliga fastigheter genom sitt fokus på hög energieffektivitet. Sett ur ett livscykelperspektiv genererar det redan byggda lägst utsläpp, vilket behöver kunna synliggöras även i certifieringar. Här behöver vi och branschen fortsätta påverka.

- Susanna Sundström

susanna@fastighetssverige.se

