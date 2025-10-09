Wihlborgs fortsätter renodla sitt bestånd i Helsingborg

Wihlborgs har förvärvat Snårskogen 2 på Väla Norra i Helsingborg och kompletterar därmed sitt bestånd i området, som nu utgör ett tätt kluster av fastigheter. I samband med förvärvet tecknas ett tioårigt hyresavtal. Samtidigt har Wihlborgs avyttrat Planteringen 1:8 och Planteringen 1:9 i södra delen av staden. Försäljningen frigör fokus till utveckling av övriga fastigheter i området och bidrar samtidigt till stadens planer för framtida hamnverksamhet.

Industrifastigheten Snårskogen 2 omfattar 2 600 kvadratmeter och är granne med Wihlborgs fastigheter Snårskogen 1, 4 och 5, samt Lövskogen 3. På Snårskogen 5 har Wihlborgs nyligen utvecklat anläggningar åt Rollco och Doka. Mellan dessa anläggningar finns ett outnyttjat markområde på 10 000 kvadratmeter. Förvärvet av Snårskogen 2 stärker Wihlborgs närvaro på Väla Norra och gör det möjligt att utveckla området ännu mer samlat.

Den befintliga ägaren av fastigheten, Bosch Rexroth AB, säljer i samband med avyttringen verksamheten i fastigheten till företaget Nomo Industrial Automation AB. Denna aktör har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Wihlborgs från den 3 november 2025.

Snårskogen 2 förvärvas för 26,5 miljoner kronor genom en fastighetsaffär.

I slutet av augusti tecknade Wihlborgs avtal med Helsingborgs stad om försäljning av fastigheterna Planteringen 1:8 och Planteringen 1:9 i Hamncity i södra Helsingborg med en total uthyrningsbar yta om 8 000 kvadratmeter. Uthyrningsgraden är låg och underhållsbehovet de kommande åren högt. Samtidigt är fastigheterna viktiga för Helsingborgs hamns fortsatta utveckling och den planerade flytten av containerhamnen och kombiterminalen.

Fastigheterna avyttras för 41,5 miljoner kronor genom en fastighetsaffär. Frånträde genomfördes den 1 oktober.

– Snårskogen 2 var den sista och perfekta pusselbiten som gör att vi kan skapa en mer sammanhållen struktur för verksamheterna i området. När vi äger hela kvarteret kan vi planera ytor och utveckling utifrån hyresgästernas behov på ett effektivt sätt. På andra sidan staden gör vi en avyttring av fastigheter som gör bättre nytta i att ge plats åt ett annat spännande kapitel för Helsingborg som logistiknav. Sammantaget ligger båda affärerna väl i linje med hur vi vill utveckla och förvalta vårt bestånd framöver, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.