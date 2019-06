White utformar framtidens Stadshall i Lund

Bild: White Arkitekter

Publicerad den 4 Juni 2019

White utformar framtidens Stadshall i Lund.

Bygg/Arkitektur Det blir White arkitekter som får uppdraget att utforma framtidens Stadshall i Lund utifrån sitt vinnande tävlingsbidrag The stage is set.

Hela 59 bidrag lämnades in till den arkitekttävling som Lunds kommun arrangerat under vintern och våren i samarbete med Sveriges arkitekter. Av dessa 59 fastnade juryn för White arkitekters The stage is set.



Juryns motivering lyder:

"The stage is set aktiverar Stadshallen i sin helhet och låter byggnadsensemblen bli just den nod och samlingsplats för kultur som programmet efterfrågar. Med ett konsekvent genomfört grepp skapas en generös palett av robusta lösningar som tillåter både anpassning och framtida utveckling."



Med det vinnande bidraget som inspiration kommer Lunds kommun och White arkitekter nu att inleda arbetet med att tillsammans ta fram ett slutligt förslag till stundande byggstart.

– Stadshallen kommer att bli mer öppen och tillgänglig för olika kulturaktiviteter och kommer att bidraga på ett positivt sätt till en mer levande stadskärna. Det är min förhoppning att Stadshallen blir ett levande kulturhus, tillgängligt för alla åldrar och förmöjligheter att uppleva och utöva olika kulturaktiviteter, säger juryns ordförande, kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C).

– Vi är otroligt glada och stolta över att få fortsätta med arbetet att utveckla Stadshallen. Med respekt för Anshelms arkitektur öppnar vi upp byggnaden mot staden och gör den till en självklar mötesplats för Lundaborna, säger Rebecka Wijk, ansvarig arkitekt hos White.



Fakta:

Utifrån konceptet "Från finrum till vardagsrum" har kommunstyrelsen fastställt följande målbild för projektet: "Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt."



Inför den planerade byggstarten, hösten 2019, genomför Lunds kommun fyra upphandlingar. Tre av dessa är nu klara:

• Samverkansledare för byggentreprenad: Prolog AB

• Byggentreprenad: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB

• Gestaltning: White arkitekter AB

• Operatör, som på uppdrag av Lunds kommun ska driva Stadshallen: pågår



Tidplan:

• Projektering mars – oktober 2019

• Byggstart under hösten 2019 (inleds med sanering av befintliga lokaler)

• Byggproduktion vintern 2019/20-sommaren 2021

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

