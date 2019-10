Hans Alving. Bild: White Arkitekter

White rekryterar CFO

Bolag White Arkitekter förstärker sin internationella satsning genom rekryteringen av Hans Alving som ny CFO. Han kommer närmast från IFS-koncernen som utvecklar, säljer och levererar affärssystem till kunder världen över. Där har han utöver sin roll som ekonomichef arbetat med implementering av affärssystem, konsultverksamhet och utveckling av partnerverksamhet i 35 länder. –Jag har hört mycket gott om det samhällsengagemang och hållbarhetsfokus som präglar White. Jag ser fram emot att arbeta nära verksamheten och bidra både nationellt och internationellt med utvecklingen av befintliga och nya verksamhetsområden, säger Hans Alving, ny CFO på White Arkitekter.

Hans Alving efterträder Fredrik Westlund som lämnar White för att flytta till Holland tillsammans med sin familj. Rekryteringen bidrar med värdefull kompetens in i Whites internationella satsning.

– Företag som expanderar internationellt möter ofta vitt skilda arbetssätt och processer. Jag har länge hanterat sådana utmaningar genom att utveckla internationella partnerskap och affärsmodeller. Jag hoppas också kunna bidra i utvecklingen av Whites digitala affärsverksamhet inom arkitektur, design och samhällsbyggnad. Vilket blir särskilt viktigt eftersom digitalisering spelar en allt större roll i hållbarhetsarbetet, säger Hans Alving.



Hans Alving har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, och har under sina 20 år på IFS-koncernen haft roller som head of financial planning analysis och head of corporate finance. Han har lång erfarenhet av affärsutveckling, projektledning och styrning av komplexa processer.



White arkitekters vd Alexandra Hagen ser fram emot samarbetet.

– På White ser vi arkitekturen som ett kraftfullt verktyg att driva omställningen till ett hållbart liv. Vi skapar goda livsmiljöer tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners. Vi växer med nya kunskapsområden och på nya marknader, inte minst på grund av digitalisering och internationalisering. Det ställer nya krav på oss som bolag. Med Hans får vi en internationellt erfaren CFO med en gedigen bakgrund, stort affärsfokus och goda kunskaper om internationella affärer, säger Alexandra Hagen, vd för White Arkitekter.



Hans Alving tillträdde som CFO den 1 oktober och placeras på Whites huvudkontor i Göteborg.

