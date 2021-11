Webhallen flyttar in hos Fastpartner i Frösunda

Webhallens nya huvudkontor i Centrala Frösunda. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fastpartner välkomnar Webhallen till ett kontor om cirka 1 900 kvadratmeter på Telegrafgatan 4 i Centrala Frösunda. Allt fler företag har fått upp ögonen för Centrala Frösunda, vilket karaktäriseras som en bit av innerstan utanför tull. Just den känslan var avgörande för Webhallen.

– Förutom det mycket goda kommunikationsläget fastnade vi för att Centrala Frösunda är ett sammanhang med liv, rörelse och service av innerstadskaraktär, kommenterar Henri Blomqvist, vd Webhallen och fortsätter.

– I Centrala Frösunda får vi lunchrestauranger och butiker med lokal tvist, gym och annan service. Dessutom är närheten till det stora utbudet i Westfield Mall of Scandinavia ett stort plus.



Fastpartner uppgraderar och anpassar kontoret för Webhallen vilket kommer att ge lokalen en industrikänsla samt en stor ljusgård med gaminghörna och en configyta där Webhallen bygger ihop skräddarsydda datorer till sina kunder.

– Vi är glada för att tillsammans med Webhallen få möjlighet att skapa en drömarbetsplats för deras medarbetare. Webbhallen flyttar hit i ett intressant skede där vi satsar hårt på att utveckla servicen i stadsdelen ytterligare. Nordic Wellness öppnade exempelvis ett stort gym här förra veckan och ytterligare spännande satsningar kommer att presenteras framöver, säger Håkan Bolinder, Regionchef på Fastpartner.



Webhallen flyttar in på Telegrafgatan 4 i Centrala Frösunda den 1 februari 2022. Ahlestål & Co har varit Webhallens rådgivare i etableringsprocessen.

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden