Daniel Ljung blir CFO på We Are Tomorrow, där Terje Björsell är vd. Bild: We Are Tomorrow

We Are Tomorrow rekryterar CFO

Karriär We Are Tomorrow rekryterar Daniel Ljung till ny CFO för företagsgruppen där projektutvecklaren I am Home samt byggnadsentreprenören och flerfamiljshustillverkaren Sizes ingår. Daniel Ljung kommer närmast från ett konsultuppdrag hos Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Det tidigare annonserade samarbetet för bostadsutveckling med NREP, flera kommande stora projekt och det stora intresset för Sizes industriella tillverkning innebär att bolagen befinner sig i en stark tillväxt.



– Daniel kommer med sina erfarenheter vara en drivande kraft för vårt fortsatta arbete med att förändra bostadsbyggandet för att bygga morgondagens stad. Genom rekryteringen förstärker vi ett redan starkt team för att kunna växa och ytterligare stärka vår position på marknaden, säger Terje Björsell, vd för We Are Tomorrow.



Daniel Ljung har som konsult haft olika kvalificerade roller hos flertalet fastighetsbolag i Stockholm, senast som vice CFO på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Han har ett tidigare förflutet som revisor på EY och auktoriserad revisor på PWC Real Estate. Han tillträder som CFO den 26 augusti 2019.



– We Are Tomorrows syn på innovation och engagemang för att utveckla hur städer byggs är inspirerande. Jag ser framemot att få bidra till I am Homes innovativa och kostnadseffektiva projektutvecklingsmodell och Sizes unika industriella process för tillverkning av flerfamiljshus, säger Daniel Ljung.

