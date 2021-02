Waynes Coffee ökar expansionstakten. Bild: Waynes Coffee

Waynes Coffee ökar expansionstakten – öppnar 15 nya kaféer i Sverige 2021

Uthyrning Trots ett minst sagt utmanande år för hela besöksnäringen, väljer den svenska kafékedjan Waynes att öka sin expansionstakt. Under 2020 öppnade man upp 21 nya kaféer, och planen är att öppna ytterligare 40, varav 15 i Sverige under 2021.

Annons

Det var i våras, i pandemins begynnelse, som företaget tog beslut om att öka sin planerade expansionstakt. Värdet av de bästa kafélägena ansågs som en långsiktig strategisk investering man inte ville missa. Samtidigt ökade antalet förfrågningar från potentiella franchisetagare, som ville vara med på resan.

– Vi tvingades fatta ett snabbt beslut om våra planerade expansionsplaner i samband med att vår bransch började bli den mest påverkade under pandemin. Tillsammans med våra befintliga franchisetagare – samt många externa förfrågningar – valde vi att våga satsa. Det är ett beslut som vi fortfarande tror på då vi är övertygade om att folk kommer fortsätta ses för att äta och fika i trevliga miljöer och där vårt koncept passar väldigt bra i det nya normala vi nu lever i, säger Mats Hörnell, vd på Waynes.



Under våren 2020 lanserade nämligen Waynes ett helt nytt koncept, som med sitt flexibla utbud var landade rätt i tiden med nya produkter och mobila lösningar. Det nya konceptet hade Waynes utvecklat under en längre tid, och planerades med tidigare insikter om att deras gäster kommer ha nya beteendemönster i framtiden.

– Samtidigt som pandemin bröt ut lanserade vi ett helt nytt flexibelt kafékoncept som passade perfekt för de nya behov som uppstod. Konceptutrullningen fortsätter för att snabbt stå rustade och vara relevanta för våra gäster – fast på ett nytt sätt, säger Mats Hörnell.



Waynes har idag mer än 150 kaféer globalt varav 70 av dessa ligger utanför Sverige. Och som en del av de globala expansionsplanerna har man för avsikt att öppna upp ett 40-tal kaféer i bland annat Tyskland och delar i Asien, till exempel i Vietnam.

– Waynes har under flera år skördat internationell framgång och det känns roligt att få ett kvitto på att vårt varumärke fungerar så pass bra utanför Sveriges gränser. Just nu pågår ett antal intressanta diskussioner med olika aktörer världen över, och under 2021 är planen att vi ska öppna upp runt 25 nya kaféer utanför Sverige, i bland annat Tyskland, Saudiarabien och Vietnam, säger Mats Hörnell.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen