Wästbygg ska bygga Jönköpings nya friidrottshall

Efter en offentlig upphandling har Wästbygg tilldelats uppdraget att bygga Jönköpings kommuns nya friidrottshall på Råslätt, strax söder om Jönköping.

Anläggningen ska omfatta cirka 7 000 kvadratmeter och kommer att innehålla löparbana samt ytor för hopp- och kastgrenar utöver lokaler för omklädning och servering. Hallen byggs i huvudsak för träning, men så kallade teleskopläktare kommer att monteras för att den ska kunna rymma upp till 400 åskådare vid tävlingar. Ordervärdet uppgår till cirka 100 miljoner kronor.

– Vi är oerhört glada över uppdraget. Råslätts friidrottshall blir vårt fjärde arenabygge på kort tid i regionen och det känns mycket positivt att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande inom detta segment. Dessutom ser vi fram emot att få fortsätta vårt goda samarbete med Jönköpings kommun, som vi just nu bygger två skolor åt, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

Arbeten på plats inleds under november och under hösten 2027 ska den nya anläggningen vara klar att ta emot friidrottare i alla åldrar.