Jonas Jönehall. Bild: Wästbygg

Wästbygg mer än halverar utdelningen

Bolag Wästbygg redovisar en rejält minskad orderingång i det fjärde kvartalet och företaget mer än halverar sin utdelning.

Omsättningen steg 42,7 procent till 1 814 miljoner kronor (1 271).



Rörelseresultatet blev 20 miljoner kronor (69), med en rörelsemarginal på 1,1 procent (5,4).



Resultatet efter skatt blev 26 miljoner kronor (74), en minskning med 64,9 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 0,80 kronor (2,26), vilket innebär en minskning med 64,6 procent mot föregående år.



Orderingången landade på 869 miljoner kronor (2 514), en minskning med 65,4 procent mot föregående år.



I utdelning föreslås 1,65 kronor per aktie (3,50).



Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 329 miljoner kronor (-212).



Wästbygg ser fortsatt pressade marginaler under 2023. Fokus under året ligger på att återskapa stark lönsamhet i verksamheten och få en bättre utväxling på orderstocken skriver bolaget i rapporten.



– Efter överlämnande av ett antal egenutvecklade projekt tar vi med oss stärkt kassa och god soliditet från sista kvartalet 2022. Det medför att vi har en stabil grund att stå på in i 2023 när marknaden fortsatt är osäker och på många sätt oförutsebar samtidigt som det ger oss möjlighet att gå in i de projekt vi bedömer har rätt förutsättningar, skriver vd Jonas Jönehall.



– Även om orderingången i det fjärde kvartalet 2022 är lägre än motsvarande period under rekordåret 2021, har vi en fortsatt stabil orderstock. Oförutsedda prisökningar och svårigheter hos några av våra underentreprenörer har medfört att vi levererar ett resultat under vår förväntan.

