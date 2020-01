Martin Söderholm. Bild: Wästbygg Projektutveckling

Wästbygg hämtar in chef från Akademiska Hus

Bolag Wästbygg Projektutveckling stärker organisationen och rekryterar Martin Söderholm som ekonomichef.

Martin Söderholm har nyligen tillträtt som ekonomichef på Wästbygg Projektutveckling AB. Han har en lång erfarenhet från olika ledande roller inom fastighetsbranschen med fokus på fastighetsekonomi och transaktioner. Närmast kommer han från Akademiska Hus, där han under de senaste fyra åren främst arbetat med deras större nyproduktioner och investeringar.

– Wästbygg Projektutveckling har en omfattande portfölj där flera stora projekt ska byggstartas under de närmaste åren. Med Martin Söderholm får vi en person med rätt kompetens för att hantera ekonomifrågorna i denna växande verksamhet. Samtidigt kommer han att bli ett starkt komplement till hela Wästbygg Gruppens ekonomifunktion, säger Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef i Wästbygg Gruppen.





Det var en kombination av arbetsuppgifterna och Wästbygg som företag som lockade Martin Söderholm att söka tjänsten.

– Jag ser fram emot att få vara med i den spännande fas som Wästbygg Projektutveckling befinner sig i just nu och känner att mina tidigare erfarenheter möter behovet på ett bra sätt. Dessutom attraheras jag av Wästbyggs starka varumärke samt att det finns en tydlig värdegrund här, som stämmer väl överens med min egen, konstaterar Martin Söderholm.

