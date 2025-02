Jonas Jönehall lämnar omedelbart tjänsten som vd och koncernchef för Wästbygg. Bild: Wästbygg

Wästbygg Gruppens vd och koncernchef lämnar bolaget

Bolag Wästbygg Gruppen AB (publ) meddelar idag att Jonas Jönehall lämnar rollen som vd och koncernchef. Beslutet sker i samförstånd med styrelsen och kommer efter en period av betydande utmaningar för företaget. Jonas Jönehall lämnar sin roll per den 6 februari.

– Jonas Jönehall har lett företaget genom en svår period i en utmanande omvärld och har arbetat hårt för att anpassa koncernen till rådande marknadsförutsättningar. Styrelsen tackar honom för hans insatser och engagemang, säger Cecilia Marlow, styrelseordförande.



Styrelsen inleder nu processen för att rekrytera en ny vd och koncernchef som ska leda Wästbygg Gruppen genom nästa fas. Under övergångsperioden kommer Patrik Mellgren att axla rollen som tillförordnad vd och koncernchef med tillträde den 7 februari. Patrik har en lång erfarenhet från bygg och projektutveckling samt från börsnoterade bolag och driver idag egen verksamhet.



– Jag har varit anställd i koncernen under tio år, varav som vd och koncernchef sedan 2022. Det har varit en ära att leda Wästbygg Gruppen under dessa tre år och arbeta tillsammans med våra fantastiska medarbetare. Vi har stått inför stora utmaningar, och även om resultaten inte har varit som vi önskat, är jag stolt över de insatser vi gjort. Jag är övertygad om att företaget nu har ett bra utgångsläge för att vända utvecklingen, säger Jonas Jönehall i ett pressmeddelande på bolagets hemsida.

