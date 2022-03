Wästbygg bygger i Taberg. Bild: Wästbygg

Wästbygg bygger ny etapp i Taberg

Bygg/Arkitektur Wästbygg har tecknat avtal med kommunala bostadsbolaget Junehem om att bygga en andra etapp av Sörsjön i Taberg söder om Jönköping. Denna etapp omfattar 83 hyresrätter och ordervärdet uppgår till 156 miljoner kronor.

Projektet inleds omgående och husen kommer att överlämnas successivt med sista inflyttning under hösten 2024. Precis som i den första etappen är hållbarhetsfrågan viktig. Bland annat samlas såväl regnvatten som gråvatten upp för att återanvändas, och solceller ska monteras på taken. Fasaderna uppförs i värmebehandlat trämaterial.



Etapp två av Sörsjön är en option i den ursprungliga upphandling som Junehem gjorde 2020, men den var villkorad av godkänd slutbesiktning av de två första husen av totalt fem i etapp ett. Dessa är helt nyligen färdigställda och i samband med övertagandet valde Junehem att utnyttja sin option.



– Det var ett helt naturligt val, efter det goda samarbete vi haft under etapp ett, säger Eric Engelbrektsson, vd på Junehem.

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att få fortsätta att arbeta tillsammans med Junehem, både med etapp två av Sörsjön och det nyligen påbörjade Kaxholmen i Huskvarna, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

