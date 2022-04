Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstam: Substansvärdet fortsätter uppåt

Bolag Wallenstams förvaltningsresultat uppgick till 322 miljoner kronor i Q1 (291). Substansvärdet ökar till 117,80 kronor.

Substansvärdet per aktie ökar med 3,30 kr i perioden och uppgår till 117,80 kr (114,50).

Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 322 Mkr (291).

Hyresintäkterna uppgår till 616 Mkr (561).

På bokslutsdagen är 1609 lägenheter under produktion.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 187 Mkr (311), varav hela värdeförändringen kommer från värdetillväxt i nyproduktion.

Resultat före skatt uppgår till 1 285 Mkr (901) och resultat efter skatt uppgår till 1 207 Mkr (723), motsvarande 3,7 kr per aktie (2,2).



Vd Hans Wallenstam:

– Det är mycket glädjande att substansvärdet per aktie sedan starten av affärsplanen har ökat med 38,60 kronor. Det är i tider som dessa som vi kan luta oss mot ett fantastiskt fastighetsbestånd med kommersiella fastigheter i absoluta centrum av Göteborg och bostadsfastigheter i attraktiva områden i starka tillväxtregioner – Göteborg, Stockholm och Uppsala. Efterfrågan på vår produkt är fortsatt stark.



– Wallenstam är självförsörjande på el genom satsningen på att producera energi i egna vindkraftverk och solpaneler. Förutom att vara hållbara så innebär det en säkring för elprisets utveckling. Detta i en tid då energipriserna har fortsatt vara väldigt volatila och vi sett en extrem prisuppgång.

