Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstam: "Resultatet hittills för 2020 visar att verksamheten fungerar mycket bra"

Bolag Wallenstam ökar förvaltningsresultat och hyresintäkter under Q3. Substansvärdet per aktie ökar med 3,80 kronor i perioden januari-september.

Wallenstams delårsrapport januari-september



1 januari–30 september 2020

# Substansvärdet per aktie ökar med 3,80 kronor i perioden och uppgår till 95,10 kronor (91,30).

# Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 860 miljoner kronor (851), efter lämnade covid-19-rabatter om netto drygt 30 miljoner kronor.

# Hyresintäkterna ökar med 4 procent och uppgår till 1 576 miljoner kronor (1 511).

# Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 2 955 miljoner kronor (2 390).

# På bokslutsdagen är 2 939 lägenheter under produktion.

# Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 616 miljoner kronor (1 009), som i sin helhet kommer från värdetillväxt i nyproduktion (505).

# Resultat före skatt uppgår till 1 240 miljoner kronor (1 286) och resultat efter skatt uppgår till 974 miljoner kronor (1 038), motsvarande 3,0 kronor per aktie (3,2).



1 juli–30 september 2020

# Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 310 miljoner kronor (304).

# Hyresintäkterna ökar med 5 procent och uppgår till 536 miljoner kronor (510).

# Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 187 miljoner kronor (460), som i sin helhet kommer från värdetillväxt i nyproduktion (198).

# Resultat efter skatt uppgår till 344 miljoner kronor (463), motsvarande 1,1 kronor per aktie (1,4).



Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– Resultatet hittills för 2020 visar att Wallenstams verksamhet fungerar mycket bra. Tack vare vår affärsmodell kan vi även i osäkrare tider skapa resultat genom eget arbete. Vi fortsätter att leverera och kan vara stolta över det vi gör. Successivt fortsätter vi att skapa värde, för samhället, våra kunder och våra aktieägare.

– Vår pågående nybyggnation har i princip inte alls påverkats av pandemin, utan löper på enligt plan. Efterfrågan på bostäder är fortfarande enormt stor på de orter där vi verkar. I dagsläget står drygt 120 000 personer i vår egen kö till våra nyproducerade hyreslägenheter. I det kommersiella beståndet finns det en osäkerhet gällande de mest utsatta branscherna. För vår del är det butiker och restauranger i entrévåningarna i våra fastigheter som har det tuffast, medan det är en god efterfrågan på våra kontorsytor.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen