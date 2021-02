Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam.

Wallenstam: Ökat substansvärde och ökade hyresintäkter

Bolag Wallenstam redovisar ett stabilt resultat i bokslutet för 2020 med ett ökat substansvärde på sju kronor och ökade hyresintäkter med fem procent till 2 131 miljoner kronor. Styrelsen föreslår också en utdelning om 1,20 kr per aktie (0,50) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,60 kr per aktie.

1 januari–31 december 2020

Substansvärdet per aktie ökar med 7,00 kr i perioden och uppgår till 98,30 kr (91,30).

Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 1 131 Mkr (1 108), efter lämnade covid-19-rabatter om netto cirka -21 Mkr.

Hyresintäkterna ökar med 5 % och uppgår till 2 131 Mkr (2 026).

Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 4 011 Mkr (3 322).

På bokslutsdagen är 2 321 lägenheter under produktion.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 339 Mkr (2 600), varav 853 Mkr (792) kommer från värdetillväxt i nyproduktion.

Resultat före skatt uppgår till 2 393 Mkr (3 464) och resultat efter skatt uppgår till 1 908 Mkr (2 737), motsvarande 5,9 kr per aktie (8,5).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 kr per aktie (0,50) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,60 kr per aktie.



1 oktober–31 december 2020

Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 271 Mkr (257).

Hyresintäkterna ökar med närmare 8 % och uppgår till 555 Mkr (515).

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 722 Mkr (1 590), varav 236 Mkr (287) kommer från värdetillväxt i nyproduktion.

Resultat efter skatt uppgår till 934 Mkr (1 699), motsvarande 2,9 kr per aktie (5,3).



Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– För Wallenstams del så kan jag återigen konstatera att vi har en affärsmodell som jag känner mig väldigt trygg i, där vi som bolag skapar värde även i sådana här osäkra tider. Vi har under året fortsatt att leverera bostäder och hyra ut kommersiella ytor, främst kontor, och båda dessa marknader har trots turbulensen i samhället varit stabila. Vi har också kommit ytterligare en bit på vår resa mot målet att uppnå en substansvärdesökning om 40 kronor till och med 2023. Hittills i vår femåriga affärsplan har vi genererat drygt 19 kronor, det är jag mycket nöjd med!



– Vi har även haft möjlighet att stärka vår projektportfölj ytterligare för framtida nyproduktion, och har under 2020 köpt mark för framtida nyproduktion med planerad byggstart både i närtid och med längre planeringshorisont. Projektportföljen omfattar nu cirka 17 000 framtida möjliga bostäder.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

