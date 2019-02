Wallenstam når en miljard i förvaltningsresultat

Publicerad den 7 Februari 2019

Hans Wallenstam.

Bolag Wallenstams förvaltningsresultat för helåret når 1 011 Mkr (806).

– För mig personligen är det en betydelsefull milstolpe – särskilt med tanke på att jag som vd för bolaget även har upplevt ett förvaltningsresultat på minus 50 miljoner kronor, säger vd Hans Wallenstam.

1 JANUARI–31 DECEMBER 2018

• I och med detta bokslut avslutas affärsplanen 2014-2018, där bolaget skapat en substansvärdestillväxt om i snitt 17,4 procent per år, exklusive utdelning och återköp.

• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 25 % och uppgår till 1 011 Mkr (806).

• Hyresintäkterna ökar med 12 % och uppgår till 1 910 Mkr (1 701).

• Byggnation av fastigheter uppgår till 2 198 Mkr (2 310).

• På bokslutsdagen hade vi 2 167 lägenheter i produktion.

• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 839 Mkr (2 556).

• Resultat före skatt uppgår till 3 445 Mkr (3 001) och resultat efter skatt uppgår till 2 998 Mkr (2 421), motsvarande 9,3 kr per aktie (7,4).

• Den positiva utvecklingen för elmarknaden har föranlett en återläggning av nedskrivningar vindkraftverk med 524 Mkr (-500).

• För att anpassa koncernen för kommande nya företagsbeskattningsregler har räntederivat med undervärden om 776 Mkr förtidslösts, vilket påverkar resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar men inte totalt resultat.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 kr per aktie (1,80) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,95 kr per aktie.



1 OKTOBER–31 DECEMBER 2018

• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 37 % och uppgår till 253 Mkr (185).

• Hyresintäkterna ökar med 10 % och uppgår till 488 Mkr (444).

• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 764 Mkr (739).

• Resultat efter skatt uppgår till 1 229 Mkr (640), motsvarande 3,8 kr per aktie (2,0).

• En återläggning av nedskrivningar av vindkraftverk har gjorts om 524 Mkr (-200).





Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– Under 2018 har vi nått ett förvaltningsresultat över 1 Mdr. För mig personligen är det en betydelsefull milstolpe – särskilt med tanke på att jag som vd för bolaget även har upplevt ett förvaltningsresultat på minus 50 Mkr.



– Det utmanande mål som vi antog i slutet av 2013, att vi skulle uppnå en genomsnittlig årlig substansvärdestillväxt, exklusive utdelning och återköp, om minst 10 % har vi klarat med råge! Substansvärdestillväxten, exklusive utdelning och återköp, uppgick under perioden 2014-2018 till i snitt hela 17,4 procent per år, vilket motsvarar cirka 14 Mdr totalt för affärsplanen.

