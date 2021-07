Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstam miljardsäljer i Uppsala

Transaktioner Wallenstam har tecknat avtal om försäljning av två befintliga fastigheter samt en projektfastighet i Uppsala till Aberdeen Standard Investments Pan-Europeiska bostadsfond – Asper.

De tre fastigheterna Gränby 9:6, Sala Backe 47:1 samt Kvarngärdet 71:1 säljs genom tre bolag för ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 1 070 miljoner kronor.



Efter försäljningen äger Wallenstam en kommersiell fastighet i centrala Uppsala samt två bostadsfastigheter i Rosendal, om totalt cirka 300 lägenheter. Ett pågående projekt i Rosendal om 156 lägenheter kommer att färdigställas under hösten 2021 och ytterligare två projekt om totalt cirka 450 lägenheter, i Rosendal och i Eriksberg, är under planering.



– Fastighetsbranschen är kapitalintensiv och genom den här försäljningen frigör vi kapital som vi kan använda till framtida investeringar. Vi investerar cirka 3-4 miljarder kronor per år i nyproduktion, och självklart kommer vi också fortsätta investera i Uppsala som tidigare planerats, säger Hans Wallenstam, vd.



Båda de befintliga fastigheterna som nu säljs uppfördes av Wallenstam 2017 och är fullt uthyrda bostadsfastigheter med mindre inslag av kommersiella lokaler. Fastigheten Gränby 9:6 med adress Bruno Liljeforsgatan 62-64, 68/Råbyvägen 63 A-D omfattar cirka 6 800 kvadratmeter inklusive garage medan fastigheten Sala Backe 47:1 med adress Johannesbäcksgatan 49-59 omfattar cirka 9 400 kvadratmeter inklusive garage. Dessa fastigheter, med totalt cirka 250 lägenheter, frånträds den 1 september 2021.



Projektfastigheten Kvarngärdet 71:1 med projektnamnet Bersån planeras frånträdas den 1 november 2023 efter godkänd slutbesiktning och slutbesked. Wallenstam ska enligt avtalet uppföra fastigheten samt hyra ut den före frånträdet.



Asper är en öppen core-fond med tillgångar på över 1 miljard euro. Investerarna i fonden är huvudsakligen institutionella investerare. Fokus ligger på avkastning och kapitaltillväxt. Fonden investerar i moderna hyresbostäder av hög kvalitet i storstäder runt om i Europa. Stor vikt läggs på hållbart byggande. I Sverige äger Asper sedan tidigare bostadsfastigheter i Stockholm och Göteborg. Asper företräddes av DEAS Asset Management.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

