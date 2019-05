Wallenstam levererar enligt plan

Publicerad den 2 Maj 2019

Bolag Wallenstam ökar förvaltningsresultatet med 20 procent jämfört med föregående år. Substansvärdet per aktie uppgår till 83,60 kronor (75,80), upp 1,30 kronor sedan årsskiftet.

• Substansvärdet per aktie uppgår till 83,60 kr (75,80), vilket innebär en ökning om 1,30 kr per aktie i kvartalet och totalt 4,40 kr per aktie hittills under affärsplanen, där målet är en ökning om 40 kr per aktie till och med 2023.

• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 20 procent och uppgår till 260 Mkr (217).

• Hyresintäkterna ökar med drygt 6 procent och uppgår till 497 Mkr (467).

• Byggnation av fastigheter uppgår till 770 Mkr (451).

• På bokslutsdagen hade Wallenstam 2 933 lägenheter i produktion.

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 285 Mkr (126).

• Resultat före skatt uppgår till 416 Mkr (397) och resultat efter skatt uppgår till 340 Mkr (310), motsvarande 1,1 kr per aktie (1,0).



Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– Resultatet för kvartalet ligger i linje med vår plan. Vårt förvaltningsresultat har ökat med cirka 20 % jämfört med samma kvartal förra året och vi har skapat substansvärde som adderar ytterligare 1,30 kronor per aktie – totalt 4,40 kronor hittills – på väg mot vårt mål om en substansvärdesökning om 40 kronor per aktie till och med 2023.



– I mars startade vi det största projektet i Wallenstams historia, Kallebäcks Terrasser. Här har vi en strävan att bygga blandstad med 1 800 lägenheter, kontorsarbetsplatser, butiker och skola, med mera. Vi är starka finansiellt och planerar för investeringar om cirka tre miljarder per år i nya bostäder och vi har även kommersiella projekt i planeringsstadiet, som kan tillföra mer lokalyta i centrala lägen i stan.

