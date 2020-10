Karin Mizgalski. Bild: Wallenstam

Wallenstam lanserar fyra klimatmål

Energi/miljö Som ett led i Wallenstams hållbarhetsarbete införs nu fyra klimatmål. Syftet med målen är att ytterligare minska klimatpåverkan från byggverksamheten samt från fastigheternas energianvändning och restavfall. Därtill ska samtliga tjänsteresor genomföras klimatneutralt.

– I Sverige lever vi som att det finns resurser motsvarande fyra jordklot. Wallenstam vill och kan göra skillnad. Vi har en medveten långsiktig hållbarhetsstrategi, arbetar med prioriterade mål enligt Agenda 2030 och spetsar nu till vårt hållbarhetsarbete ytterligare med fyra klimatmål, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.



Wallenstam har beslutat om fyra klimatmål enligt nedan:

• Wallenstam ska minska CO2-utsläppen från byggverksamheten med 10 % per kvadratmeter.

• Wallenstam ska minska CO2-utsläppen från fastigheternas energianvändning med 15% per uppvärmd kvadratmeter.

• Wallenstam ska minska fastigheternas restavfall med 10 % per kvadratmeter.

• Wallenstams tjänsteresor ska genomföras med elbil, tåg eller via fullt klimatkompenserad och biobränslebaserad flygresa.



Utöver dessa fyra klimatmål har Wallenstam beslutat att alla obligationer som ges ut i fortsättningen ska vara gröna.

– Hela vårt fokus på hållbarhet bottnar i vår värdegrund med utgångspunkt från respekt, engagemang och utveckling. Vi står inför en grön omstart i samhället och arbetar på flera olika sätt för att utifrån vår affär bidra till ett mer hållbart samhälle. Därför har vi nu kompletterat med fyra konkreta klimatmål inom nuvarande affärsplan, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.



Wallenstam var först ut i branschen med att vara självförsörjande på förnybar energi genom egenägda vindkraftverk år 2013. Tidigare i år beslutades att komplettera vindkraften med solceller på de fastigheter där det är möjligt.



– Hållbarhetsfrågan är en ständigt pågående process hos oss. Vi har inom Wallenstam tillsatt en klimatgrupp med kompetenta kollegor som representerar olika delar i verksamheten. Vi har gemensamt, i en utvecklande och positiv process, format de fyra klimatmål som gäller till och med år 2023, säger Karin Mizgalski.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

