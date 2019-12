Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstam köper in sig i Tmpl

Bolag Under fjärde kvartalet byggstartades närmare 300 lägenheter i två projekt, i Uppsala och Sundbyberg. Under samma period köpte Wallenstam 8,5 procent av aktierna i Tmpl.

Det ena projektet avser 161 hyreslägenheter i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Det andra projektet omfattar 133 hyreslägenheter i etapp 3 i vårt stadsutvecklingsprojekt Umami Park i Hallonbergen, Sundbyberg. Samtliga 294 lägenheter planeras vara inflyttningsklara under 2021.

– I Umami Park ska vi bygga totalt 900 lägenheter, just nu är mer än hälften byggstartade eller färdigställda, säger Hans Wallenstam, vd.



I vårt stadsutvecklingsprojekt i Mölnlycke Fabriker i Härryda byggstartades två idrottshallar samt ett p-hus som ska serva de 600 bostäder som håller på att byggas.



Den 19 november tillträdde Wallenstam projektfastigheter i Tyresö, omfattande cirka 12 500 kvadratmeter mark nära Tyresö Centrum.



Wallenstam har också förvärvat 8,5 procent av aktierna i Tmpl, ett PropTech-bolag som utvecklar en digital kommunikations- och serviceplattform riktad mot bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Vår egen Wallenstam-app som under året börjat lanseras till boende i våra fastigheter är utvecklad i samarbete med Tmpl.



Under kvartalet blev det också klart att Wallenstam utsetts till en av fyra ankarbyggherrar i ett kommande stadsutvecklingsprojekt i Knivsta kommun. Avtalet innefattar även en markanvisning om 250 lägenheter för Wallenstams del, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande den 13 november 2019.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

