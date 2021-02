Flanören. Bild: Wallenstam

Wallenstam hyr ut i Uppsala

Bolag Wallenstam har tecknat hyresavtal med Sveriges största privata vårdföretag, Praktikertjänst. Precis intill Rosendals Torg i Uppsala planerar Praktikertjänst att öppna både en vårdcentral och en barnavårdscentral i slutet av 2021.

Det är i Wallenstams nyproduktion Flanören, där de första bostadshyresgästerna börjar flytta in till hösten, som Praktikertjänst flyttar in. Sammantaget drygt 500 kvadratmeter specialanpassade lokaler för vård och samhällsservice mitt i hjärtat av Rosendal.



– Det är mycket glädjande att vi med denna uthyrning kan bidra till att utveckla samhällsservice i centrala Rosendal, vilket är helt i linje med vår ambition om ett kommersiellt gatuplan med fokus på vård och hälsa. Vi ser mycket fram emot att framöver välkomna fler företag som vill vara med och bidra till en plats med fokus på hälsa och välbefinnande, säger Ruby Resman, affärsområdeschef kommersiellt för Wallenstam i Stockholm och Uppsala.



Rosendals torg kommer att bli en levande knutpunkt i Rosendal med service, rekreation, butiker och restauranger. All tänkbar service som behövs i vardagen inom nära räckhåll. Mellan torget och Stadsskogen planeras det för ett multikvarter, som ska erbjuda såväl idrottshallar för en planerad skola, som bibliotek, lokaler och bostäder.



– När vi kompletterar Uppsala med nya stadsdelar är närheten till service, både kommersiell och offentlig, en grundprincip. I Rosendal ska de boende ha det viktigaste inom gångavstånd. Med bostäder, butiker och nu vårdcentral växer en komplett stadsdel fram här, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.



Som Sveriges största privata vårdföretag finns Praktikertjänst representerade med över 1000 mottagningar runt om i landet genom 82 vårdcentraler, 120 specialistmottagningar, 40 rehabmottagningar och 825 tandvårdsmottagningar.



– Det känns fantastiskt roligt att bidra till och bli en del i utvecklingen av Rosendal. Vi ser fram emot att välkomna Uppsalaborna till helt nya patientanpassade lokaler och med god kvalitet, varmt omhändertagande och hög tillgänglighet utveckla vården i centrala Rosendal. Framöver har vi även planer på en tandvårdsmottagning intill torget, säger Fredrik Ahlström, chef för affärsutveckling på Praktikertjänst.



Praktikertjänst vårdcentral och barnavårdscentral är placerade i gatuplan i projektet Flanören som totalt omfattar 156 nya hyreslägenheter samt ytterligare kommersiell yta med vård och hälsa i fokus.

