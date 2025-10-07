Wallenstam har tecknat flera hyresavtal i centrala Göteborg

Centrala Göteborg och adresser Inom Vallgraven fortsätter att attrahera en mångfald av verksamheter. Här sker en spännande utveckling där både kreativa entreprenörer och etablerade företag väljer att hyra kontor. Flera av hyresgästerna väljer också att växa vidare hos Wallenstam. Nyligen har avtal tecknats om drygt 2 600 kvadratmeter kontorsyta i området.

Två av de större kontorsuthyrningarna är Kantar Media som flyttar till 771 kvadratmeter på Kungstorget 2 och den digitala affärsstudion Helo och Rebl Industries som tidigare hyrt lokaler på Kyrkogatan 15 och nu växlat upp till 583 kvadratmeter i Kochska huset på Korsgatan 12.

– Det är glädjande att se hur våra lokaler inom Vallgraven lockar så många olika typer av verksamheter. Det centrala läget, den historiska miljön och närheten till stadens puls skapar en unik kombination som uppskattas. Dessutom är det extra roligt att flera aktörer väljer att växa hos oss, säger Marina Fritsche, regionchef Göteborg och vice vd på Wallenstam.

Bland de senaste kontorsuthyrningarna i området finns verksamheter som valt att förlänga sina avtal, utöka sina ytor eller etablera sig i Wallenstams fastigheter. Det gäller bland andra Helo och Rebl Industries, J3M Solutions, Kantar Media, Lok advokater, Ludvig Svensson AB, STX Group, NOI Arkitekter, Nils Andréasson arkitektkontor och Räddningsmissionen.