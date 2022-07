Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstam har sålt alla aktier i SBB

Bolag Wallenstam har under andra kvartalet sålt alla aktier bolaget ägde i SBB. Under perioden har man även köpt mark i Nacka.

Under kvartalet har Wallenstam byggstartat totalt 322 lägenheter samt färdigställt 260 hyresrätter och har nu 1 671 lägenheter under produktion. Tre vindkraftsparker med totalt 13 vindkraftverk belägna i elområde 2 har frånträtts.



Under kvartalet har Wallenstam byggstartat 296 hyresrättslägenheter i kvarteret 6 i stadsutvecklingsprojektet Kallebäcks Terrasser samt åtta bostadsrätter i form av radhus i projektet Pixbo Sjöterrass. Därutöver har 18 hyresrätter byggstartats i ett ombyggnationsprojekt där vindsutrymmen och lokaler byggs om till lägenheter.



Sammantaget har Wallenstam nu 1 671 lägenheter under produktion, efter att 260 hyresrätter har färdigställts i följande projekt:

# 84 lägenheter i Stationshuset i Stockholm. Projektet är helt färdigställt.

# 72 lägenheter i Flanören i Rosendal, Uppsala. Projektet med totalt 156 lägenheter är nu helt färdigställt.

# 103 lägenheter i Kallebäcks Terrasser Kv. 11, Göteborg. Projektet med totalt 270 lägenheter är nu helt färdigställt.

# 1 lägenhet i ett ombyggnadsprojekt är färdigställd.



Wallenstam har sålt och frånträtt tre vindkraftsparker med totalt 13 vindkraftverk, samtliga belägna i elområde 2. Affären offentliggjordes i ett pressmeddelande den 7 juni 2022.



Dessutom har Wallenstam förvärvat fastigheten Sicklaön 134:36, bestående av mark, från Nacka kommun. Tillträde skedde 20 maj och köpeskillingen uppgick till cirka 224 miljoner kronor



Under kvartalet har Wallenstam genom en riktad nyemission förvärvat ytterligare aktier i Ferroamp. Ägarandelen uppgår till drygt sju procent av antalet aktier. Wallenstam har även avyttrat samtliga sina aktier i SBB. Det var i november förra året som Wallenstam köpte in sig i SBB för 250 miljoner kronor på 70 kronor per aktie.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen