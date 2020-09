Kallebäcks Terrasser – Här ska Wallenstam bygga 1800 bostäder. Bild: Wallenstam

Wallenstam har 800 lägenheter igång i Kallebäck

Bolag Wallenstam har byggstartat 85 lägenheter, varav tolv så kallade delningslägenheter, i stadsutvecklingsprojektet Kallebäcks Terrasser i Göteborg. Under kvartalet har totalt 145 lägenheter färdigställts och inflyttats i två olika projekt. I september tillträddes också mark för framtida nyproduktion i Österåker.

Sammantaget är nu cirka 800 lägenheter under byggnation i Kallebäcks Terrasser i Göteborg. Av de 85 lägenheter som byggstartats under kvartalet blir tolv stycken så kallade delningslägenheter med totalt 121 uthyrningsrum, som hyrs ut via Colive. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under 2022.



Under kvartalet har 145 lägenheter färdigställts och inflyttats i följande projekt:

• 36 lägenheter i Parkstråket 1, Haninge. Projektet omfattar totalt 154 lägenheter, varav 17 delningslägenheter med totalt 85 uthyrningsrum.

• 109 lägenheter i Söra Kvarter, Österåker. Projektet omfattar totalt 305 lägenheter.



Den 1 september tillträddes fastigheten Österåker Hagby 1:98, som utgörs av mark för framtida nyproduktion. Fastigheten förvärvades genom bolag, vilket offentliggjordes i juli.

