Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstam: Förvaltningsresultat upp tre procent i Q3

Bolag Wallenstams förvaltningsresultat ökar med 12 procent för niomånadersperioden – för Q3 är ökningen tre procent.

1 januari–30 september

• Substansvärdet per aktie ökar med 3,40 kr i perioden och uppgår till 85,70 kr (79,20).

• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 12 % och uppgår till 851 Mkr (758).

• Hyresintäkterna ökar med drygt 6 % och uppgår till 1 511 Mkr (1 422).

• Byggnation av fastigheter uppgår till 2 390 Mkr (1 552).

• På bokslutsdagen hade vi 2 848 lägenheter i produktion.

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 009 Mkr (1 068).

• Resultat före skatt uppgår till 1 286 Mkr (1 917) och resultat efter skatt uppgår till 1 038 Mkr (1 769), motsvarande 3,2 kr per aktie (5,5).



1 juli–30 september 2019

• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 3 % och uppgår till 304 Mkr (296).

• Hyresintäkterna ökar med 6 % och uppgår till 510 Mkr (480).

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 460 Mkr (183).

• Resultat efter skatt uppgår till 463 Mkr (459), motsvarande 1,4 kr per aktie (1,4).



Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– Verksamheten fortsätter att leverera resultat. Vi ser ett högre förvaltningsresultat, som ökar med 12 procent jämfört med förra året, en överskottsgrad om 79 procent i kvartalet och ytterligare ökning i substansvärdet, som nu uppgår till 85,70 kronor per aktie. Vi följer planen och arbetar kontinuerligt med att förekomma och hantera de eventuella utmaningar som dyker upp längs vägen.



– Vi fortsätter att jobba med det vi gör bra – att skapa efterfrågade hem och arbetsplatser och utveckla områden som är trygga och attraktiva. God kvalitet, kostnadskontroll och effektiva processer i byggande, uthyrning och förvaltning är nycklar till fortsatt framgång, och något som vi förstås fokuserar på även framåt.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen