Wallenstam fortsätter utveckla kvarteret Victoria

Uthyrning Butiksutbudet i kvarteret Victoria, mitt i centrala Göteborg, fortsätter att utvecklas med tre nya, spännande etableringar. Inom kort öppnar en nytänkande padelbutik, en premium vintagebutik med herrkläder och en tatueringsstudio utöver det vanliga.

Nordic Padel har precis flyttat in på Vallgatan 25, just nu anpassas lokalen för en öppning senare i vår.

– Vår vision är att skapa en unik padelbutik mitt i city med en härlig atmosfär där man kan komma in på en kaffe och prata padel eller känna på diverse padelutrustning. Vi ser väldigt mycket fram emot butiksöppningen och kommer att erbjuda ett komplett sortiment med racketar, skor, kläder, väskor och massvis med andra tillbehör, säger Nils Wahlstedt en av delägarna för Nordic Padel.



På Södra Larmgatan 18 förberedes tatueringsstudion Aktiebolaget Bläck & Nål inför en planerad öppning i april månad.

– Vi älskar det som kvarteret Victoria andas och står för. Idén till vår nya studio föddes ur en gemensam önskan att förnya det som man traditionellt förknippar med en tatueringsstudio. En välkomnande känsla som andas mer retail än studio där service, kundbemötande och helhetsupplevelsen ligger i framkant, utan att på något vis tappa respekt för hantverket och traditionen, säger Carl Martinsson, som tillsammans med Daniel Christensson driver Aktiebolaget Bläck & Nål.



Inne på själva Victoriagården, med adress Södra Larmgatan 16, öppnar i maj månad Abiti Vintage & Sales, en butik som kommer att sälja kläder, skor och accessoarer för män med fokus på premium vintage och second hand.

– Jag vill ge göteborgarna en ytterligare och ny dimension av kategorin second hand med ett välsorterat och exklusivt sortiment av märkeskläder och accessoarer för män. Med hållbarhet och långsiktigt mode som starkaste kärnvärde, vill vi vara mer än en second hand-butik. Att nu bli en del av Kvarteret Victoria är på alla sätt hedrande och inspirerande. Läget och lokalen i sig, med en placering mellan två av Göteborgs attraktivaste gågator gör området till det hetaste av sitt slag. säger ägaren John Sjökvist.



– De nya verksamheterna i kvarteret Victoria tillför mer dynamik och ett fint värde till området som kompletterar helheten med nya kreativa, spännande upplevelser och erbjudanden, säger Anders Forsling, Kundchef Kommersiellt för Wallenstam i Göteborg.

