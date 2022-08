Wallenstam har startat nybyggnationen av det 20-tals klassicistiska kvarteret Nacka Grace mitt i hjärtat av Centrala Nacka. Bild: Wallenstam

Wallenstam bygger 169 hyresrätter i Nacka

Bygg/Arkitektur Wallenstam har startat nybyggnationen av det 20-tals klassicistiska kvarteret Nacka Grace. Mitt i hjärtat av Centrala Nacka, som nu är under full utveckling, tillför Wallenstam 169 hyresrätter och 12 nya lokaler.

Under gårdagen tog Wallenstams vice vd Mathias Aronsson och kommunstyrelsens ordförande i Nacka Mats Gerdau ett första gemensamt spadtag för nybyggnationen.



– Det känns stort och väldigt roligt att vi nu startar nybyggnationen av Nacka Grace och bidrar till nya fina hyresrätter i ett kvarter med spännande och annorlunda arkitektur mitt i centrala Nacka. Vi vill skapa en härlig mix av bostäder och verksamheter och bidra till en stadsmiljö med stora kontraster och variationer, säger Mathias Aronsson, vice vd och regionchef för Wallenstam i Stockholm/Uppsala.



Wallenstams kvarter Nacka Grace byggs i 20-tals klassicistisk utformning längs Nya Gatan i centrala Nacka. Nybyggnationen kommer att omfatta 12 trapphus med totalt 169 hyreslägenheter och 12 lokaler i entrévåningarna. Ljusa kulörer och omsorgsfulla materialval präglar kvarteret som omger en trivsam gemensam innergård.



Det är i Nackas mest centrala läge, med närhet till både naturens lugn och stadens puls, som den nya stadsdelen tar form. Etappvis kommer nya kvarter, gator och torg med sammantaget 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser växa fram här tillsammans med en stadspark, caféer, restauranger, skolor, handel och hotell.



– Vi vill skapa en naturban och nyskapande stadsdel i centrala Nacka där det ena kvarteret inte är det andra likt. Vi är väldigt glada att välkomna denna vackra klassicistiska byggnad, en av få nya byggnader av detta slag i Sverige. Wallenstams Nacka Grace kommer att tillföra stora kvaliteter till Nacka. Det här har alla förutsättningar att bli ett uppskattat kvarter, både bland nackabor i allmänhet och bland de som kommer att bo där, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun.



Lägenheterna i Nacka Grace kommer att vara i storlekarna 1 – 4 rum och kök. Hälften av lägenheterna förmedlas via Wallenstams kostnadsfria bostadskö och hälften via Stockholms bostadsförmedling.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

