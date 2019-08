Wallenstam Arena byggs i Mölnlycke fabriker. Bild: Liljewall Arkitekter

Wallenstam arena byggs i Mölnlycke fabriker

Bygg/Arkitektur Nu byggs Härrydas största idrottsarena i en gammal anrik fabriksmiljö i Mölnlycke fabriker. I september ska den gamla fabriksbyggnaden vara borta för att ge plats åt Wallenstam arena, bland annat hemmaarena åt Pixbo innebandyklubb.

Om drygt två år när Wallenstam arena är klar och boende börjat flytta in i de nya bostadskvarteren i Mölnlycke fabriker är det den här synen som möter människor som promenerar längs Massetjärn i Mölnlycke, öster om Göteborg. En 11 meter hög och 43 meter bred fasad i rödbrunt tegel, ljusa fasadskivor och glas.



– Det är en modern idrottsarena på insidan men det har samtidigt varit viktigt att det yttre behåller känslan av gammal fabriksmiljö. Bottenplattan i den gamla fabriken behåller vi också och vi har rödbrunt skärmtegel i fasaden för att påminna om gammal textilindustri som funnits här, säger Claes Johansson, arkitekten på Liljewalls arkitekter som ritat arenan. Med liknande material och färger ska den nya arenans fasad smälta in i miljön och de kringliggande fabriksbyggnaderna.



Genom den glasade entrén kommer man till ett slags innetorg med luckor för biljettförsäljning, kiosker, souvenirbutik, rehabiliteringsgym och förråd. Entréhallen leder sedan in till den stora matchplanen och läktarplatser åt cirka 1 600 åskådare. På andra våningen finns passager från läktaren till en kafeteria och en utställningsyta. De ansluter till en stor balkong med utsikt över Massetjärn.



Innanför matchplanen i den 85 meter djupa L-formade byggnaden, finns en nästan lika stor träningshall. De åtta omklädningsrummen, varav två är A-lagens egna omklädningsrum, fördelar sig på två våningsplan.



– Wallenstam arena ska vara en idrottsarena för träning, matcher och turneringar för spelare, tränare och åskådare i alla åldrar, säger Maria Hamrehjelm, fastighetschef i Härryda kommun.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen