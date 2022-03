Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstam: 350 hyresrätter färdigställda hittills i år

Bostäder Under kvartalet har Wallenstam färdigställt drygt 350 hyresrätter och har nu 1 609 lägenheter under produktion. En kommersiell fastighet i centrala Göteborg har tillträtts och totalt åtta bostadsfastigheter i Stockholm, Sundbyberg och Tyresö har frånträtts.

Under kvartalet har Wallenstam färdigställt 354 hyresrätter i följande projekt:



50 lägenheter i Umami Park, etapp 3, Sundbyberg. Projektet med totalt 133 lägenheter är nu helt färdigställt.

36 lägenheter i Flanören, Rosendal i Uppsala. Projektet omfattar totalt 156 lägenheter, varav 84 nu är inflyttade.

62 lägenheter i Kv. Kvarnen i Mölnlycke Fabriker, Härryda. Projektet med totalt 185 lägenheter är nu helt färdigställt.

116 lägenheter i Kv. Väven i Mölnlycke Fabriker, Härryda. Projektet är helt färdigställt.

90 lägenheter i Kallebäcks Terrasser Kv. 11, Göteborg. Projektet omfattar totalt 270 lägenheter, varav 167 nu är inflyttade.

Under kvartalet har Wallenstam byggstartat en förskola i stadsutvecklingsprojektet Kallebäcks Terrasser. Därutöver har 15 hyresrätter byggstartats i två ombyggnationsprojekt där lokaler byggs om till lägenheter. Sammantaget har Wallenstam nu 1 609 lägenheter under produktion.



Den 1 februari 2022 tillträddes en kommersiell fastighet i centrala Göteborg. Wallenstam köpte fastigheten av Handelsbanken Fastigheter AB till ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor. Wallenstam har också frånträtt ett antal fastigheter. Den 31 januari 2022 frånträddes sex bostadsfastigheter i Sundbyberg och Gröndal i Stockholm, som sålts till ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 1,2 miljarder kronor, och den 1 februari 2022 frånträddes två bostadsfastigheter i Tyresö som sålts till ett överenskommet fastighetsvärde om drygt 1 miljard kronor. Samtliga tre affärer offentliggjordes i pressmeddelanden i slutet av 2021.



Under kvartalet har Wallenstam även förvärvat ytterligare aktier i coworkingföretaget Convendum, där ägarandelen nu uppgår till cirka 37 % av antalet aktier.

