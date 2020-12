Hans Wallenstam, vd för Wallenstam. Bild: Wallenstam.

Wallenstam: 2 321 lägenheter under produktion

Bolag Wallenstam har färdigställt totalt 652 hyresrätter under årets fjärde kvartal. 84 lägenheter i Bandhagen centrum i Stockholm har byggstartats. Exploateringsfastigheten New York på Gärdet i Stockholm har färdigställts och sålts, och dessutom har Wallenstam köpt mark för ytterligare nyproduktion i centrala Göteborg.

I Bandhagen Centrum bygger Wallenstam 84 stycken hyresrättslägenheter som planeras stå inflyttningsklara under 2022. Sammantaget har Wallenstam nu 2 321 lägenheter under produktion, efter att 652 hyresrätter har färdigställts och inflyttats under kvartalet i följande projekt.



• 18 lägenheter i Parkstråket 1, Haninge. Projektet omfattar totalt 154 lägenheter, varav 17 delningslägenheter med totalt 85 uthyrningsrum. 36 lägenheter flyttades in under kvartal 3.

• 58 lägenheter i Söra Kvarter, Österåker. Projektet omfattar totalt 305 lägenheter. 109 lägenheter flyttades in under kvartal 3.

• 100 lägenheter av totalt 221 i Allén, Tyresö.

• 46 lägenheter av totalt 131 i Parkstråket 2, Haninge.

• 75 lägenheter i Umami Park, etapp 1B, Sundbyberg, som nu är helt färdigställt.

• 106 lägenheter av totalt 141 i Umami Park, etapp 2, Sundbyberg.

• 82 lägenheter av totalt 336 i Elisedal, Göteborg.

• 77 lägenheter av totalt 138 i Godhems Backe, Göteborg.

• 61 lägenheter av totalt 123 i Kv. Rosengången, Mölnlycke Fabriker, Härryda.

• 29 lägenheter i Sten Stures kröningar, Regenten, Göteborg, som nu är helt färdigställt.



Dessutom har exploateringsprojektet New York, Gärdet, med 50 lägenheter, färdigställts och sålts. Fastigheten frånträddes per den 15 december 2020. Affären offentliggjordes i ett pressmeddelande den 18 juni 2020.



Den 1 december tillträddes fastigheten Lorensberg 21:3 vid Carlandersplatsen i centrala Göteborg, som utgörs av mark för framtida nyproduktion. Fastigheten förvärvades genom bolag, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande samma dag.



Wallenstam har även förvärvat ytterligare 3 597 500 aktier i Convendum, som gjort en nyemission. Wallenstam äger nu totalt 34,6 procent av kapitalet samt 31,6 procent av rösterna i Convendum.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

