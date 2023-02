En ny 17 500 kvadratmeter stor byggnad på Uni3s företagscampus blir Volvo Cars nya kontor. Bild: Balder

Volvo Cars flyttar in på Lindholmen

Uthyrning Det är Uni3 by Geely som välkomnar Volvo Cars till innovationscentret på Lindholmen. Nya hyresgästen tar plats i över 7 000 kvadratmeter kontorsyta i nya byggnaden B46 på campuset.

Nyligen tillkännagavs ett joint venture mellan Fastighets AB Balder och Geely Europe Innovation Centre AB för en ny 17 500 kvadratmeter stor byggnad på Uni3s företagscampus. Nu står det klart att Volvo Cars blir en av de största hyresgästerna.



Uni3 är ett företagscampus där dagens fem byggnader huserar över 100 olika företag inom forskning och utveckling inom mobilitets och grön teknikutveckling. I campuset finns stora möjligheter till samarbeten med de främsta inom sina områden, och Volvo Cars kommer både tillföra och få ta del av spjutspetskompetens.



– Vi är naturligtvis jätteglada över att Volvo Cars har valt att lägga en del av sin verksamhet här hos oss på Uni3. De är ett av Sveriges främsta och mest välkända varumärken och vi ser det som en kvalitetsstämpel på det erbjudande vi har, att vara ett hem för innovatörer, säger Gang Wei, VD för campuset.



Kontoret som Volvo Cars flyttar in i ligger vid vattnet och med tillgång till goda kommunikationer centralt, i en miljöklassad toppmodern anläggning. I huset finns andra hyresgäster och tillgång till Uni3-campusets service med mat, konferensanläggningar, gym och hotelltjänster. Volvo Cars får tillträde till sina nya lokaler i september 2024 och beräknas flytta in under våren 2025.



–Vi ser fram emot att få tillgång till ett så centralt läge, och att kunna lokalisera oss tillsammans med så många andra innovativa företag, säger Karl-Johan Ekman, ansvarig för Workplace för Volvo Cars.



Den 12 våningar höga byggnaden B46 omfattar cirka 17 500 kvadratmeter och utformas enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld som omfattar såväl byggnadens materialanvändning, inomhusmiljö som energianvändning. Entreprenör är BRA Bygg och byggnaden ska enligt plan stå klart för inflyttning sommaren 2024.

Ämnen