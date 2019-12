Jakobsbergsgatan. Bild: AMF Fastigheter

Volvo Car Mobility hyr 2 000 kvadratmeter i Mood

Uthyrning Volvo Car Mobility har under en intensiv höst lanserat M i Stockholm; en ny tjänst för smart bildelning riktad till privatpersoner och företag. Nu fortsätter man sin expansion genom att flyttar in på 2 000 kvadratmeter hos AMF Fastigheter i fastigheten Oxen Större 21.

I september lanserades M; Volvo Car Mobilitys nya tjänst för smart bildelning som ska möta behoven från en urban, snabbrörlig och uppkopplad livsstil. Målet är att erbjuda ett smartare, mer flexibelt och hållbart alternativ till privat bilägande. Nu flyttar de 150 medarbetarna in på cirka 2 000 kvadratmeter på Jakobsbergsgatan, mitt i Mood District.



Volvo Car Mobilitys målsättning är erbjuda en tjänst som på allvar utmanar det privata bilägandet i städer. Tidigare fanns kontoret hos Epicenter, också en del av Mood District.

– Vi har vuxit kraftigt på kort tid och är i en spännande fas i vår utveckling. Efter lanseringen av M i Stockholm och Uppsala möter vi nu kunderna i verkligheten och får nya insikter varje dag om hur faktiskt använder tjänsten. För att utvecklas och fortsätta utrullningen till fler städer behöver vi en ny, större arbetsplats att växa i. Därför känns inspirerande att ha flyttat in i de nya lokalerna i Mood District som erbjuder all tänkbar service och höga tillgänglighet som vi var ute efter, säger Bodil Eriksson, vd för Volvo Car Mobility.

– Vi är jätteglada att Volvo Car Mobility väljer att stanna i Mood District. De är ett innovativt och spännande bolag som vill driva en positiv förändring av livet i stan genom att ge mer plats till människor och mindre till bilar. Vi välkomnar dem varmt till Mood Districts blandning av arbetsplatser, mötesplatser och shopping, säger Annika Ljungberg, marknadsområdeschef för Mood.

