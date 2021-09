Visma bir ny hyresgäst i Wihlborgs fastighet Prisma i Helsingborg. Bild: Wihlborgs

Visma ny hyresgäst i Prisma

Uthyrning Wihlborgs hyr ut 840 kvadratmeter i det ikoniska kontorshuset Prisma, Ursula 1 i Oceanhamnen, till mjukvaruföretaget Visma. Inflyttning sker i april 2022 och Prisma blir då arbetsplats för 70 av Vismas medarbetare.

Visma levererar programvara som förenklar och digitaliserar affärsprocesser inom såväl privat som offentlig sektor. Företaget är ett av Europas ledande programvaruföretag och levererar lösningar till över 1 000 000 kunder i Norden, Benelux, Central- och Östeuropa samt Latinamerika.Prisma är Wihlborgs ikonbyggnad i den nya och framväxande stadsdelen Oceanhamnen som ligger på första parkett vid Öresund. Här byggs bostäder, kontor, restauranger och butiker med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet. Närheten till Helsingborg C och Helsingborgs centrum via en spektakulär gång- och cykelbro gör stadsdelen attraktiv för såväl företag som boende.

– Det känns helt naturligt att flytta in i den innovativa miljö som Prisma erbjuder. Vi skapar just nu Sveriges mest moderna tjänster för fakturaservice och kravhantering och då blir denna kreativa miljö helt rätt för våra medarbetare, säger Magnus Månsson, vd på Visma Financial Solutions.

– För oss blir kontoret på Prisma ett viktigt verktyg i arbetet med att skapa en kreativ och inspirerande arbetsmiljö. Med tanke på våra ambitiösa tillväxtplaner är det otroligt viktigt att behålla våra grymma medarbetare och att attrahera ytterligare talanger, säger Marina Silfverberg, Head of HR på Visma Financial Solutions.



I Prisma samlas idag en blandning av startups och etablerade och stora företag. Sedan tidigare finns företag som Atkins, Skandia och E&Y på plats. I huset finns även Hetch, Helsingborg tech house, som bland annat driver coworking där entreprenörer och innovatörer med olika bakgrunder arbetar sida vid sida och kan utbyta kunskap och bilda nätverk.

– Prisma möter de moderna företagens behov av bra läge, flexibilitet vad gäller utformning av lokaler, och tuffa krav på miljö och hållbarhet. Här utvecklas ett ekosystem för ökad tillväxt och innovation och ett viktigt bidrag till Helsingborgs näringsliv. Vi är mycket glada att Visma väljer Prismas inspirerande miljöer för sina medarbetare, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

