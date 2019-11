Vinnaren i Sveriges Snyggaste Kontor: Kindred!

Stora Kontorsdagen I samband med Stora Kontorsdagen avslöjades att spelföretaget Kindred Group vann Fastighetssveriges och Lokalnytts tävling Sveriges Snyggaste Kontor före Bayer och Arcam EBM.

– Det känns helt fantastiskt. Lite oväntat men vi har ju ett fantastiskt kontor, sa Kindreds FM-chef Kajsa Ericsson i Spegelsalen på Grand Hotel i samband med prisutdelningen.



– Vi befinner oss i en ständig tillväxtfas och är i behov av ett flexibelt kontor som kan transformeras i takt med bolaget. Studio Stockholm lyckades skapa ett väldigt bra koncept för detta. Vi vände oss till våra 350 medarbetare med 48 olika nationaliteter för att förstå deras behov och önskningar för vårt framtida kontor. Tillsammans skapade vi ett kontor som är helt rätt för Kindred just nu men också för vår framtid. Hållbarhet är en viktig aspekt för oss och detta reflekteras starkt i hur vi valt att utforma vår arbetsplats. Det är något vi lyckades vi med och är stolta över, säger Kajsa Ericsson.



Kindred flyttade i våras in i ett nybyggt hus i Urban Escape (ägt av AMF Fastigheter) på Regeringsgatan i Stockholm. För Kindred var den centralt placerade platsen samt ett nytt helt optimerat kontor viktiga parametrar för sin fortsatta utveckling av företaget. Nästan 400 personer arbetar på kontoret i dag, men det finns möjlighet att ta in ytterligare 200 personer på ytorna.



Kindred samarbetade med Tenant & Partner i processen och Studio Stockholm har stått för inredningsarkitekturen.



– Studio Stockholm har under flera år arbetat med en rad olika spel- och techbolag vilket gör att vi har förståelse för branschen och förslag på olika lösningar som skapar värden över tid. Kindred insåg att de behövde utveckla en internationell tech hub i Stockholm som återspeglar bolagets kultur och värderingar vilket de idag belönas för med ett välförtjänt pris, säger Marco Checchi, founding partner och inredningsarkitekt på Studio Stockholm.



Moderna Samlare är prissponsor till Sveriges Snyggaste Kontor och Kindred kommer det närmaste året att få disponera ett konstverk värt en halv miljon kronor.



Du ser bilder från vinnarkontoret, tagna av fotografen Per Kristiansen, på Kindreds presentationssida på Sveriges Snyggaste Kontor-sajten.



Arcam EBM:s kontor har ni här och Bayers kontor här.



Totalt nominerades 60 olika kontor till tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 2019. Under hösten har svenska folket fått rösta på sitt favoritkontor och sammanlagt har 38 776 röster kommit in.



Tio i topp-listan:



1. Kindred Group

2. Bayer

3. Arcam EBM

4. Götessons AB

5. BDO

6. Nowaste Logistics

7. We Are Haus

8. Convendum

9. Skandiamäklarna Västerås

10. Consid AB

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

- Axel Ohlsson axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen