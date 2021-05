Per-Arne Sandegren Bild: Svensk Mäklarstatistik

Villapriserna fortsätter uppåt

Bostäder Under april steg villapriserna i riket med i genomsnitt två procent. Bostadsrättspriserna förblev oförändrade jämfört med föregående månad. På årsbasis har nu villorna ökat med 19 procent, den högsta siffran Svensk Mäklarstatistik hittills noterat. Motsvarande siffra för bostadsrätter är tio procent.

Bostadsrätter: Under april var priserna i Storstockholm oförändrade medan de ökade med en procent i Storgöteborg och två procent i Stormalmö. I centrala Stockholm och Göteborg steg priserna med en procent och i centrala Malmö med tre procent. Årstakten för bostadsrätter varierar mellan +8 och +10 procent i Stockholms- och Göteborgsområdet, medan de i Malmö ökat med 16 procent för såväl de centrala delarna som storstadsområdet, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.



Villor: Villapriserna fortsatte öka kraftigt under april: +3 procent i Storstockholm, +2 procent Storgöteborg och +3 procent i Stormalmö. Samtliga årstakter för villor ligger på mycket höga nivåer, +18 procent i Storgöteborg, +22 procent i Storstockholm och +23 procent i Stormalmö. Omräknat till kronor innebär det värdeökningar runt en miljon kronor eller mer i storstadsområdena de sista tolv månaderna, säger Per-Arne Sandegren.

Även antalet sålda bostäder fortsätter öka, hittills i år har det sålts runt 62.100 villor och bostadsrätter. Det är en ökning med 14 procent jämfört med samma period förra året. Under april såldes 11 800 bostadsrätter och 5 300 villor, vilket är en ökning med 31 respektive två procent mot samma månad förra året, avslutar Per-Arne Sandegren.



Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet:

– Många förväntar sig nu att distansarbete under åtminstone delar av arbetsveckan kommer att bli norm för kontorsarbeten även efter pandemin. Villaköpare söker sig därför allt oftare från storstäderna till kranskommuner och grannlän. Mäklarsamfundets medlemmar rapporterar att inflödet av relativt kapitalstarka spekulanter från större städer till dessa områden ökat betydligt sedan pandemin bröt ut och det avspeglas även i prisutvecklingen på många orter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen