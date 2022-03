Kristian Hallin. Bild: Victoriahem

Victoriahem anställer Kristian Hallin som affärsutvecklingschef

Karriär I en nyinrättad roll på Victoriahem kommer Kristian Hallin bland annat ansvara för att utveckla och effektivisera processer och rutiner samt även driva arbetet inom områden som digitalisering, innovation och service.

Kristian Hallin kommer närmast från en roll som Head of Construction Programs på Akelius. Tjänsten som affärsutvecklingschef är ett led i Victoriahems arbete med att ytterligare stärka bolagets organisation och förvaltningsbenen upprustning, kundfokus och bosocialt arbete.



– Jag har följt Victoriahems imponerande resa under de senaste åren. När jag fick möjlighet att själv vara med i en ny och spännande roll var det svårt att tacka nej. Jag drivs av att förändra och utveckla, och Victoriahem lägger stort fokus på att arbeta med ständiga förbättringar. Jag ser fram emot att kunna bidra till den fortsatta utvecklingsresan med mina erfarenheter från fastighetsbranschen i både Sverige och internationellt, säger Kristian Hallin.

Kristian tillträder sin tjänst under juni månad och kommer att rapportera till Victoriahems COO Peter Ullmark. Peter Ullmark kommer samtidigt att ta över ansvaret för förvaltningen i Victoriahem då nuvarande förvaltningschef Mikael Röjdemark lämnar bolaget under juni och tillträder som vd för ett annat fastighetsbolag verksamt i Stockholmsregionen.



Peter Ullmark kommenterar förändringarna:

– Mikael Röjdemark har gjort ett fantastiskt arbete med att slå ihop och utveckla vår förvaltningsorganisation. Det senaste kvittot vi fick på att vi är på rätt väg var när vi vann AktivBo:s utmärkelse Kundkristallen tidigare i år. Vi har en stabil grund att bygga vidare på. Nu går vi in i en ny fas som handlar om att ta nästa steg i vår förvaltning. Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera en så kompetent och erfaren person som Kristian Hallin till vad som kommer vara en nyckelroll i vårt utvecklingsarbete framöver.

