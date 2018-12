Victoria Park storköper av Akelius

Bild: Victoria Park

Publicerad den 19 December 2018

Per Ekelund.

tweet

Transaktioner Victoria Park genomför sitt största förvärv hittills – köper 2 340 lägenheter av Akelius Residential Property för 4,7 miljarder kronor. Victoria Park räknar med att förvärvet innebär 95 miljoner kronor i förbättrat förvaltningsresultat.

Annons

Bild: Catarina Harling, FRII

Pål Ahlsén, vd Akelius. Pål Ahlsén, vd Akelius.

Victoria Park har tecknat avtal om att förvärva två bostadsfastighetsbestånd om nio fastigheter med 2 340 lägenheter, varav 2 140 lägenheter i Haninge, Stockholm och 200 i Mölndal, Göteborg med en total uthyrbar yta om drygt 188 000 kvadratmeter.



Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 4,7 miljarder kronor, motsvarande cirka 25 000 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 250 miljoner kronor per år. Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande. Tillträde sker preliminärt den 1 april 2019.



– Aktuellt förvärv är vårt största hittills och möjliggörs bland annat av en stark huvudägare. Det är en unik möjlighet att stärka vårt fastighetsbestånd och vår närvaro i Sveriges två största regioner, samtidigt ger det oss ytterligare skalfördelar i förvaltningen. Vidare innebär det att vårt mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder kronor till utgången av 2020 redan uppfyllts, säger Per Ekelund, vd på Victoria Park.



Akelius vd Pål Ahlsén:

– Vi siktar på att förbättra vår rating. Ambitionen är att nå kreditbetyget BBB+ eller bättre. Överskottet från försäljningen går till att minska belåningen. Från år 2020 ska belåningsgraden vara lägre än 40 procent.



Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 1 300 kronor per kvadratmeter och har en omflyttningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd i dessa regioner.



– De förvärvade fastigheterna är centralt belägna i sin lokala geografi och omkring två tredjedelar av samtliga lägenheter är orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Per Ekelund.



Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 4,7 miljarder kronor, före avdrag för latent skatt om 0,4 miljarder kronor. Köpeskilling för aktierna uppgår preliminärt till 3,2 miljarder kronor. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy. Förvaltningen kommer att ske i egen regi med befintlig lokal Victoria Park-organisation samt nyrekrytering.



Fredersen Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare till Victoria Park AB i samband med förvärvet och dess finansiering.



Victoria Park offentliggjorde den 5 december 2018 en prognos enligt vilken bolaget förutspådde ett förvaltningsresultat på omkring 500-550 miljoner kronor för räkenskapsåret 2019. Victoria Park förutspår att helårseffekten av det förvärv som offentliggjorts idag är en ökning av förvaltningsresultatet med cirka 95 miljoner kronor. Förväntningen att Victoria Park ska förvärva fastigheter för 250 miljoner kronor per kvartal under 2019 är oförändrad och tillkommer utöver det förvärv som tillkännagavs idag.



Nordanö var rådgivare till säljaren Akelius.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.



Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter. Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Stora Bostadsdagen

Nyproduktion: Hur djup är krisen? Stora Bostadsdagen Marknaden för nyproducerade bostäder har svalnat – och bostadsutvecklarnas börskurser har fallit kraftigt. Hur ser ledande bostadsutvecklare på marknadsläget? Missa inte Stora Bostadsdagen på Grand Hotel i Stockholm den 20 februari. Arvid Lindqvist analyserar läget Annika Winsth analyserar marknadsläget

Annons

Så går SSM vidare med Brommaprojektet Bolag Detaljplanen för Bromma Boardwalk är upphävd. För Fastighetssverige berättar SSM:s vd om vad som händer härnäst. "Ett stort och utmanande förvärv", säger han. Halvmiljardaffär faller – detaljplanen upphävd

Victoria Park storköper av Akelius Transaktioner Victoria Park genomför sitt största förvärv hittills – köper 2 340 lägenheter för 4,7 miljarder kronor.

Delägare hoppar av Lindahl Karriär Efter årsskiftet slutar en av Lindahls delägare efter 23 år på advokatfirman – det ligger bakom avhoppet. Slutpläderingen

Nya Serafimchefen: "Många spännande projekt" Karriär Vid årsskiftet tar Catarina Göthberg över som koncern-vd för Serafimgruppen. För Fastighetssverige berättar hon om vad bolaget kommer att fokusera på nästa år och vad hon hoppas uppnå på sin nya post. Vd-skifte på Serafimgruppen

Västerstaden köper för en halv miljard Transaktioner Bonava säljer ett hyresprojekt i Tuve utanför Göteborg till Västerstaden. Priset uppgår till 496 miljoner kronor och affären är villkorad av bygglov.

Ny CDO på Castellum Karriär Castellum tillsätter Niclas Ingeström som ny CDO med ansvar för IT, labbet Next 20 och projektkontoret.

Jernhusen säljer till Magnolia Bostad i Östersund Transaktioner Jernhusen säljer den före detta bangårdsfastigheten utmed Bangårdsgatan i Östersund. Köparen är bostadsutvecklaren Magnolia Bostad som kommer fortsätta att utveckla området.

RED och Peritas fyller upp i Sundsvall Uthyrning Den första etappen i produktionen av 17 000 kvadratmeter nya handelslokaler bredvid Ica Maxi och XXL i Östra Birsta i Sundsvall är nu fullt uthyrd i och med att en hemelektronikaktör har valt att etablera sig bredvid EKO.

Collectum hyr 2 600 kvadratmeter på Söder Uthyrning Collectum flyttar till Östgötagatan på Södermalm. De flyttar in på cirka 2600 kvadratmeter hos AMF Fastigheter i Pelarbacken Mindre 23.

Novi internrekryterar förvaltningsansvarig för sitt största uppdrag Bolag Novi har rekryterat Ann-Christine Eriander till tjänsten som Förvaltningsansvarig inom ramen för sitt uppdrag för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Sagax köper i Frankrike och Finland Transaktioner Sagax har avtalat om förvärv av två fastigheter i Frankrike och en fastighet i Finland. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 176 miljoner kronor.

Skanska investerar cirka 780 miljoner i Rumänien Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 780 miljoner kronor i den andra och tredje fasen av kontorsprojektet Campus 6 i Bukarest, Rumänien.

Rekordmånga vill bygga i Borlänge Bygg/Arkitektur Trycket på nya detaljplaner är högt i Borlänge kommun.

Tornets vd: "Tillbaka till där vi började" Bolag Tornets vd berättar mer om Riksbyggens avhopp ur bolaget och hur man ser på 2019 nu när det är klart att investeringsstödet slopas vid årsskifftet. Riksbyggen säljer sin andel i Tornet till tung trio

Rusning i Prime Living – upp 144 procent Bolag Handeln i Prime Living-aktien stoppades på måndagseftermiddagen sedan aktien rusat. Bolaget gick på eftermiddagen ut med ett pressmeddelande om att man förhandlar om att sälja tre fastigheter för 120 miljoner kronor. Aktien steg 144 procent under dagen. Oklart när Prime Living betalar ut in... "Sett till rådande omständigheter…"

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland

Idrottsplats ska omvandlas till bostäder Bostäder Den populära idrottsplanen där man spelar både baseball och fotboll föreslås jämnas till marken för att ge plats till 300 nya bostäder, förskola, parkeringshus och diverse kommersiell verksamhet.