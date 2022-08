Knut Pousette. Bild: Fastator

"Vi fortsätter vår stabila linje, att investera i segment som ger tillväxt"

Bolag 1,74 kronor i vinst per aktie för Fastator under andra kvartalet.

Januari-juni

# Periodens resultat, 89,6 MSEK (4,8)

# Avkastning på eget kapital, 6,5% (0,2)

# Soliditet vid periodens slut, 43,6% (33,5)

# Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,15 (0,06)

# Substansvärde vid periodens slut, 2 214,9 MSEK (2 278,6)

# Substansvärde per aktie efter utspädning, 28,5 SEK (29,32),

# utdelning om 1 SEK per aktie har genomförts under perioden

# Omsättning, 359,0 MSEK (150,9)



April-juni

# Periodens resultat, 135,6 MSEK (3,9)

# Avkastning på eget kapital, 7,7% (0,2)

# Resultat per aktie efter utspädning, 1,74 SEK (0,05)

# Omsättning, 184,9 MSEK (78,8)



Vd Knut Pousette kommenterar:

– Fastator har under kvartalet minskat koncernens räntebärande skulder med 2,4 miljarder kronor. Fastator har därmed stärkt sin finansiella ställning genom att minska nettobelåningsgraden från 60 till 49 procent och öka soliditeten från 31 till 44 procent.

– Vinsten under kvartalet uppgår till 136 miljoner kronor, eller 1,74 kronor per aktie.

– Efter kvartalets utgång har Fastator erhållit 140 miljoner kronor kontant från försäljning av innehavet SBK Svenska Bostadskompaniet. Fastators obelånade aktier såldes 20 procent över bokfört värde.

– Vi fortsätter vår stabila linje, att investera i segment som ger tillväxt.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen