Conny Ryk. Bild: Stenhus Fastigheter

Vestum köper specialistkoncern

Bolag Förvärvar specialist inom undertak med en omsättning om 240 miljoner kronor, EBITDA om 28 miljoner kronor och EBITA om 24 miljoner kronor.

Vestum AB, noterat på Nasdaq First North, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i We Ar(e) Group AB med dotterbolagen Allakustik Underbara Tak AB (helägt), Allakustik Underbara Tak GBG AB (helägt), Allakustik Underbara Tak SYD AB (ägs till 70 procent), Rönnmarks Undertak AB (helägt) och Rönnmarks Interiör AB (ägs till 66 procent).



Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 193 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 93 miljoner kronor genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 780 000 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 2,1 procent.



Vidare kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 30 miljoner kronor komma att utbetalas till säljarna om vissa finansiella mål för räkenskapsåren 2021 och 2022 uppnås. Under räkenskapsåret 2020 genererade WAGAB en omsättning om 240 miljoner kronor med en EBITDA om 28 miljoner kronor och EBITA om 24 miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal om 11,9 procent och EBITA-marginal om 10,0 procent.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen