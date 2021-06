Conny Ryk. Bild: Stenhus Fastigheter

Vestum gör ännu ett förvärv – köper specialistbolag

Transaktioner Vestum gör sitt nionde förvärv under de senaste elva veckorna genom förvärv av samtliga aktier i MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB för 95 miljoner kronor.

Vestum har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB. Köpeskillingen uppgår till cirka 95 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 32,5 miljoner kronor genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 616 347 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,7 procent.



Under räkenskapsåret 2020 genererade MTB en omsättning om 83,4 miljoner kronor med en EBITDA om 14,5 miljoner och EBITA om 12,1 miljoner, motsvarande en EBITDA-marginal om 17,4 procent och EBITA-marginal om 14,5 procent.



MTB utför arbeten inom mark och väg, asfalt, vatten och avlopp samt anläggningsarbeten och har sedan starten utfört mycket arbeten mot bostadsrättföreningar där MTB hjälper kunden med restaurering och förnyelse av innergårdar och lekparker. Utöver att se efter och renovera dessa utför MTB även dräneringsarbeten samt mark- och trädgårdsarbeten.



Bland MTB:s kunder finns kommuner, landsting, bostadsrättföreningar och företag runt Stockholm och Mälardalen. MTB har 24 anställda och har sitt huvudkontor i Bålsta.



Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

– Idag är vi stolta över att välkomna MTB, ett kvalitetsbolag inom infrastrukturentreprenader, till Vestum-familjen. MTB har skapat sig en mycket stark marknadsposition i sin geografiska fokusmarknad och Patrik Nilson, ägare och vd, har uppvisat imponerande lönsam tillväxt under de senaste tio åren. Det är mycket roligt att Patrik blir kvar som vd och fortsätter utveckla MTB. Vi upplever att marknaden inom infrastrukturentreprenader är otroligt stark och det är ett styrkebesked att vi lyckas knyta den här typen av kvalitetsbolag till Vestum. Detta blir vårt nionde förvärv på elva veckor som sammantaget under 2020 genererade en nettoomsättning om 1 224 miljoner kronor med en EBITDA om 193 miljoner och EBITA om 147 miljoner. Nu blickar vi framåt och ser fram emot att genomföra ytterligare förvärv för att stärka våra positioner inom respektive fokusbransch.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen