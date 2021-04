Parkhus 4 i Pedagogen Park. Bild: Aspelin Ramm

Vestia hyr av och bygger åt Aspelin Ramm

Bygg/Arkitektur Aspelin Ramm Fastigheter har tecknat avtal med det lokala byggföretaget Vestia om att bygga Parkhus 4, ett nytt kontorskvarter med tre sammanhängande huskroppar i den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Samtidigt ingås ett hyresavtal där Vestia flyttar in i ett helt våningsplan om mellan 1 000 och 1 500 kvadratmeter i den nybyggda fastigheten.

– Nu tar vi ytterligare ett steg i vår vision om att utveckla Pedagogen Park till en modern och hållbar stadsdel med såväl boende som kontors- och affärsverksamheter. Totalt investerarar vi ytterligare en miljard kronor i den här nya stadsdelen, säger Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter.



Bygget av det nya kvarteret Parkhus 4 beräknas starta i slutet av 2021 och har tillsammans med det intilliggande bostadskvarteret, Parkhus 5, utformats av arkitektbyrån Wingårdhs.

– Bostäderna i Parkhus 5 börjar vi bygga redan nu i maj, trots att vi ännu inte påbörjat försäljningen av de 42 lägenheterna som byggs i huset. Det är ganska ovanligt i vår bransch men vi tror så mycket på det här projektet att vi vill kunna visa de färdigbyggda lägenheterna och den fina utsikten från huset innan försäljningen påbörjas.



Kontorsfastigheten Parkhus 4 beräknas stå färdig för inflyttning någon gång i slutet av 2023, när de båda kvarteren vid Bifrostgatan bildar en levande stadsgata och en helt ny entré till Mölndal med butikslokaler, bostäder, kontor, handel och lokal service.

– Den nya kontorsfastigheten rymmer totalt 12 000 kvadratmeter kontorsyta som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1 700 kvadratmeter. Det gör att vi kan vara flexibla och möta både nya och befintliga hyresgästers önskemål om nya kontorslokaler. Att Vestia själva väljer att flytta in i huset är naturligtvis väldigt positivt och en garanti för hela projektets kvalitet, säger Mathias Vårström.



Christian Wieland är vd på Vestia och ser fram emot att starta projektet som han beskriver som både roligt och spännande.

– Det känns naturligtvis extra roligt att bygga i Mölndal som är vår verkliga hemmaplan, även om vi idag bygger i hela Göteborg med kranskommuner. Att vi sedan själva flyttar in i ett hus som vi själva bygger är naturligtvis extra roligt för våra medarbetare och jag gissar att de flesta av våra medarbetare vill vara en del av just det här projektet.



Vestia har under de senaste åren vuxit snabbt och gått från en omsättning på 40 miljoner kronor för bara några år sedan till att idag omsätta cirka 750 miljoner kronor. Nyligen förvärvade också investmentbolaget Ratos 63 procent av aktierna i Vestia Construction Group.

– Vår ambition är att fortsätta att växa och det kan vi göra i Pedagogen Park på ett bra och för oss flexibelt sätt. Vi gillar verkligen området och flyttar in i en stadsdel där det redan idag finns ett spännande kluster av förtag som vi hoppas kunna arbeta tillsammans med i framtiden. Samtidigt finns det bra möjligheter till rekreation och friluftsliv i de intilliggande Änggårdsbergen där Pedagogen Park också har en egen idrottshall och snart även en egen anläggning för padel.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen