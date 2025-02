Veidekkes ser hoppfullt framåt, trots minskat resultat i fjärde kvartalet 2024. Bild: Veidekke

Veidekke minskar resultatet i kvartalet – men ökar på helåret

Bolag Veidekkes resultatet före skatt under fjärde kvartalet uppgick till 558 miljoner norska kronor, jämfört med 603 miljoner norska kronor under samma kvartal 2023. Resultatnedgången beror på lägre volymer och kapacitetsutnyttjande i delar av Bygg Norge, samt något lägre avkastning från koncernens finansiella investeringar. – Vi fortfarande ser en krävande marknadssituation för flera av våra verksamheter, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

Veidekke omsatte 11,5 miljarder norska kronor under fjärde kvartalet 2024. Resultatet före skatt var 558 miljoner norska kronor. Koncernens orderstock uppgick vid årsskiftet till 41,0 miljarder norska kronor. Resultatet per aktie för 2024 uppgick till 9,3 norska kronor och styrelsen föreslår en utdelning på 9,0 norska kronor per aktie för räkenskapsåret 2024.



– 2024 var ett bra år för Veidekke, med solid resultattillväxt och ökad lönsamhet. Mot bakgrund av detta och med goda utsikter för det kommande året föreslår Veidekkes styrelse en utdelning på 9,0 norska kronor per aktie för verksamhetsåret 2024, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.



Omsättningen under kvartalet uppgick till 11,5 miljarder norska kronor, jämfört med 12,1 miljarder norska kronor under fjärde kvartalet 2023. Nedgången kom inom byggverksamheterna i Norge och Sverige.



Resultatet före skatt under fjärde kvartalet uppgick till 558 miljoner norska kronor, jämfört med 603 miljoner norska kronor under samma kvartal 2023. Resultatnedgången beror på lägre volymer och kapacitetsutnyttjande i delar av Bygg Norge, samt något lägre avkastning från koncernens finansiella investeringar. Den totala vinstmarginalen under kvartalet uppgick till 4,9 procent, jämfört med 5,0 procent under fjärde kvartalet 2023.



Orderingången under kvartalet uppgick till 10,5 miljarder norska kronor, jämfört med 10,2 miljarder norska kronor under samma period föregående år. Vid årsskiftet uppgick Veidekkes orderstock till 41,0 miljarder norska kronor, jämfört med 40,4 miljarder norska kronor föregående år. Cirka 60 procent av orderstocken kommer att omsättas under 2025.



För året 2024 omsatte Veidekke totalt 41,4 miljarder norska kronor, jämfört med 43,1 miljarder norska kronor 2023. Resultatet före skatt uppgick till 1 683 miljoner norska kronor, en ökning med 17 procent från 1 444 miljoner norska kronor 2023. Resultatökningen kom främst från infrastrukturverksamheterna, och det är framför allt lönsamhetsförbättringen i den norska asfaltverksamheten som har bidragit till framgången under 2024. I tillägg inkluderade resultatet för 2023 en förlust på 110 miljoner norska kronor relaterad till en förlikning av en äldre tvist i den norska anläggningsverksamheten. Vinstmarginalen för året uppgick till 4,1 procent, jämfört med 3,3 procent föregående år.



– Aktiviteten under det fjärde kvartalet var som väntat något lägre än föregående år och volymnedgången påverkade kvartalsresultatet som slutade något lägre än föregående år. Ökad lönsamhet i våra projekt bidrog dock till en vinstmarginal i nivå med det fjärde kvartalet 2023. Med en stabilt hög orderstock har Veidekke ett bra momentum in i 2025, även om vi fortfarande ser en krävande marknadssituation för flera av våra verksamheter, säger Jimmy Bengtsson.

