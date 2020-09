Baard Schumann, koncernchef för Nordr. Bild: Nordr

Veidekke Eiendom byter ägare – och namn

Bolag Veidekke har slutfört försäljningen av Veidekke Eiendom i Sverige och Norge. Nya ägare är ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS. Tillsammans förvärvar de eiendomsverksamheten för 8,75 miljarder norska kronor. Samtidigt byter företagen namn till Nordr i både Sverige och Norge.

Nordr har 180 anställda och en tomtportfölj om 18 800 enheter koncentrerad till de växande storstadsregionerna i Sverige och Norge. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Lund i Sverige, samt i Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger i Norge.



Transaktionen genomfördes som planerat 1 september och arbetet med att säkerställa ägarskiftet har pågått hela sommaren. I försäljningsvärdet inräknas arbetskapital, skatt och skuldposter.



– Slutspurten fram till övertagandet har bekräftat de goda intryck vi redan hade av Veidekke Eiendom och det är tydligt att det är motiverade medarbetare med hög kompetens som nu ska stå på egna ben. Vi är väldigt nöjda över att Veidekke godtog vårt bud och vi glädjer oss över att få vidareutveckla företaget i Sverige och Norge. Här har vi många spännande projekt under utveckling, säger Tollef Svenkerud, styrelseordförande i Fredensborg Bolig.



– Vi har jobbat under sommaren tillsammans med de anställda i Sverige och Norge för att förbereda verksamhetsövertagandet under ledning av Baard Schumann. Detta är en komplett aktör med stark marknadsposition i de starkaste tillväxtområdena i Skandinavien, säger Bent Oustad, vd i Norwegian Property ASA.



– Medarbetarna har tagit emot de nya ägarna på ett strålande sätt och nu glädjer vi oss åt att fokusera på att tillsammans utveckla företaget vidare i Sverige och Norge. Vi har många projekt som nu ska lanseras på marknaden och närhet till kunderna blir vår främsta prioritering framöver, säger Baard Schumann som blir koncernchef i Nordr Eiendom.



ABG Sundal Collier och Schjødt har varit Veidekkes finansiella och juridiska rådgivare i processen. Arctic Securities, DNB Markets, PWC, Advokatfirman Thommessen i Norge och Advokatfirman Vinge i Sverige har varit konsortiets rådgivare.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

