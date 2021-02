Haga Boulevard Bild: Nordr

Veidekke bygger nytt bostadskvarter i Hagastaden åt Nordr

Bostäder På uppdrag av Nordr fortsätter Veidekke byggnationen av det nya bostadskvarteret Haga Boulevard och Haga Venue som bolaget utvecklar i Hagastaden i Stockholm.

Projektet är en totalentreprenad där kontraktsumman för denna fas av projektet är på ca 382 miljoner kronor. Totalt byggs 243 lägenheter i det nya bostadskvarteret och de första köparna kommer att kunna flytta in i sina nya bostäder under 2023 samt 2024.



Det nya bostadskvarteret som Nordr (fd Veidekke Eiendom) utvecklar i Hagastaden i Stockholm kommer bestå av två bostadsrättsföreningar. Den första föreningen Brf Haga Boulevard byggstartade tidigare under hösten 2020. I och med den goda försäljningen av lägenheterna i projektet, byggstartar nu även den andra föreningen, Brf Haga Venue.



– Vi tackar Nordr för det fortsatta förtroendet och möjligheten att tillsammans vara med och bygga ännu en del av den moderna och dynamiska stadsdel som Hagastaden kommer bli. Jag är säker på att vår långa närvaro och tidigare erfarenheter samt relationer med både staden och kringliggande pågående projekt kommer bidra till ett lyckat projekt för alla, säger Jörgen Stattin, projektdirektör på Veidekke Bygg Stockholm.

